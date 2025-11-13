El Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, en riesgo de desaparecer

«El Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada (Obsnev) puede desaparecer». No lo dice cualquiera, lo denuncia Regino Zamora, catedrático de Ecología de la ... Universidad de Granada (UGR) y coordinador científico de dicho ente. Hace un año que terminó el convenio que había firmado entre la Junta de Andalucía y la institución universitaria granadina y las conversaciones no han llegado a buen puerto por lo trasladado por Zamora que ha mostrado su preocupación. Defiende la importancia y relevancia de este observatorio y dice claramente que no entiende que «se lo quieran cargar». Denuncia que «tras un año languideciendo, sin financiación, el pronóstico del estado de salud del observatorio para el 2026 es sencillo: muerte por abandono institucional».

Desde la Junta de Andalucía explicaron a IDEAL que «los fondos que se derivaban para esa observación exigen ahora que los proyectos no sean solo de observación sino también de acción en el terreno». Las mismas fuentes, señalan que se sacaron unas ayudas «para que cualquier organismo pueda acogerse, también la Universidad de Granada, a la que se informó personalmente al rector por parte de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático». El titular de esas ayudas fue que Andalucía destinará 2,4 millones a investigaciones –de todo el territorio andaluz– para paliar el cambio climático en espacios naturales protegidos. Inciden esas mismas fuentes en que «se le explicó a la Universidad granadina que los fondos que se pasaban desde Medio Ambiente tenían otra finalidad. No porque lo exijamos nosotros, sino porque jurídicamente no se podía seguir con el acuerdo anterior».

La UGR, según el vicerrector de Investigación, Enrique Herrera, en una nota de prensa, defiende que el Observatorio «es un instrumento esencial para planificar el futuro del Parque Natural de Sierra Nevada, que como todos reconocemos, ha tenido y tiene un gran valor». Admite que «estamos en un momento crítico para la continuidad del proyecto y desde la UGR creemos que es responsabilidad de las instituciones que lo impulsamos en su día, Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Parque Natural de Sierra Nevada y Universidad de Granada, sentarnos y acordar una solución de viabilidad para el observatorio». Herrera añade: «Desde la UGR creemos en el valor que aporta este observatorio a la conservación de los espacios naturales de montaña en Andalucía y el mundo. Por ello queremos trabajar con las otras instituciones y buscar esa solución de futuro para el observatorio».

«Sin cobrar un euro»

Regino Zamora, en declaraciones a este periódico, cuenta que el convenio entre la Junta y la UGR, desde hace siete años, se ha firmado dos veces, La administración autonómica aporta 110.000 euros anuales y la institución universitaria, investigadores, instalaciones en el CEAMA, vehículos y equipos científicos, entre otras cuestiones.

Zamora apunta que dedica unas 600 horas anuales «sin cobrar un euro» por su labor en el observatorio. Es más, muchas de las investigaciones y recursos que consiguen en concursos de competición nacional o europea han estado ligados al desarrollo del observatorio. Por ejemplo, los seis millones de euros, en 2020, en el marco de la convocatoria de operaciones cofinanciadas Feder –programa operativo plurirregional de España– para actividades relacionadas con LifeWatch ERIC.

El Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada nació hace 20 años. En aquella época, los responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta pusieron en marcha un programa «pionero» de seguimiento de los impactos del cambio global en Sierra Nevada, con la finalidad de conocer el estado de salud de los ecosistemas nevadenses, y transferir dicho conocimiento a la gestión de este icónico Parque Nacional, único en Europa.

La Agencia de la Consejería, Amaya, se encargó de la recolección de datos en el campo, mientras que la UGR asumió la coordinación científica. A partir del año 2018, justo con el cambio de Gobierno autonómico, se puso en marcha el convenio que ahora se ha estancado.