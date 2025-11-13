Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una vista de Sierra Nevada. IDEAL

El Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, en riesgo de desaparecer

Regino Zamora, catedrático de Ecología, denuncia que el convenio entre la Junta y la UGR lleva un año cumplido

Andrea G. Parra

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:26

«El Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada (Obsnev) puede desaparecer». No lo dice cualquiera, lo denuncia Regino Zamora, catedrático de Ecología de la ... Universidad de Granada (UGR) y coordinador científico de dicho ente. Hace un año que terminó el convenio que había firmado entre la Junta de Andalucía y la institución universitaria granadina y las conversaciones no han llegado a buen puerto por lo trasladado por Zamora que ha mostrado su preocupación. Defiende la importancia y relevancia de este observatorio y dice claramente que no entiende que «se lo quieran cargar». Denuncia que «tras un año languideciendo, sin financiación, el pronóstico del estado de salud del observatorio para el 2026 es sencillo: muerte por abandono institucional».

