Miembros de Adimurd, reunidos en su oficina S. M.

Las obras de las primeras VPO de Guadix impulsadas por una asociación empezarán en enero

La mayoría de los demandantes son jóvenes de entre 25 y 40 años y sus promotores trabajan para extender el proyecto a Loja, Húescar y Baza

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:38

Las obras de las viviendas de protección oficial anunciadas en ocho pueblos de la comarca de Guadix, impulsadas por la iniciativa social de Adimurd (Acción ... para el Desarrollo Inmobiliaria en Municipios Rurales en Riesgo de Despoblación), comenzarán a principios de 2026. Así lo anunció el presidente de Adimurd, Emilio García, que indicó que los trabajos empezarán, en primer lugar, en Gor, Purullena, Marchal y Jerez porque en estos municipios disponen ya de los terrenos en los que se edificará. Tratan de cerrar también la disponibilidad del suelo en Guadix, Diezma, Alquife y Valle del Zalabí para arrancar la construcción.

