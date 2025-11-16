Las obras de las primeras VPO de Guadix impulsadas por una asociación empezarán en enero

Las obras de las viviendas de protección oficial anunciadas en ocho pueblos de la comarca de Guadix, impulsadas por la iniciativa social de Adimurd (Acción ... para el Desarrollo Inmobiliaria en Municipios Rurales en Riesgo de Despoblación), comenzarán a principios de 2026. Así lo anunció el presidente de Adimurd, Emilio García, que indicó que los trabajos empezarán, en primer lugar, en Gor, Purullena, Marchal y Jerez porque en estos municipios disponen ya de los terrenos en los que se edificará. Tratan de cerrar también la disponibilidad del suelo en Guadix, Diezma, Alquife y Valle del Zalabí para arrancar la construcción.

En total, son ocho los pueblos de esta parte de la zona norte de la provincia los que se verán beneficiados por la iniciativa.

El próximo objetivo es avanzar en los proyectos arquitectónicos y en la financiación. En total, se harán entre 300 y 350 viviendas en esta primera fase, una cantidad que es superior a las 260 planteadas inicialmente, debido a la gran cantidad de solicitudes que han recibido.

La creación de estas urbanizaciones se llevaría a cabo a través de una cooperativa de viviendas, una agrupación de personas que se unen sin intermediarios ni promotores para construir su propio hogar a precio de coste. El papel que desempeña la asociación es gestionar la parte técnica y legal del proceso. Es decir, la relación con los ayuntamientos y la Junta de Andalucía; la coordinación del arquitecto, el abogado y la constructora, así como la tramitación de hipotecas y ayudas.

Tal y como detalla Emilio García, las cooperativas de futuros vecinos ya se han constituido en algunos pueblos. El siguiente paso es que estas fases se vayan cumpliendo en los próximos meses. Sus ganas e inquietudes van acompañadas de objetivos bien definidos marcados por plazos. «Edificar y conseguir esta realidad nos ayudará a extender nuestra idea y consolidarnos para planes futuros», añade el portavoz. Reunidos en su sede, un local ubicado frente a la estación de autobuses de Guadix, los miembros de Adimurd organizan y trabajan codo con codo desde hace ya año y medio para sacar adelante la iniciativa.

La propuesta surgió a raíz de ver que muchos alcaldes les comunicaban el problema de vivienda que tenían en sus territorios, ya que las casas vacías o en venta son antiguas o en otros siquiera hay infraestructura disponible. En la mayoría de estos municipios, nunca antes se habían hecho VPO.

Expansión a otras comarcas

La buena acogida de esta iniciativa y la historia detrás de todos los que se han inscrito como demandantes los impulsa y les lleva a trabajar para seguir este modelo en otros puntos de la provincia. Los interesados son vecinos de toda la vida de la zona que han conseguido desarrollarse profesionalmente en estos municipios. «Muchos nos dicen que esta es la única vía que tenían para quedarse en sus pueblos», declaran. Eso los llena de gratificación y alegría y les hace seguir trabajando de cara al futuro.

«Hemos recibido unas 1200 solicitudes, muchas más de las esperadas. Trabajamos para extender el proyecto a otras comarcas de la provincia», asegura Emilio García.

Afirma que se han puesto ya en contacto con los alcaldes de Baza, Huéscar, Loja y otros municipios de estas comarcas y que la respuesta de las administraciones ha sido «muy positiva». En esta lucha contra la despoblación, indican que, una vez concluya este proyecto, seguirán trabajando para que se construyan más viviendas en los pueblos donde haya demanda. No descartan que el proyecto se vuelva a poner en marcha en Guadix .