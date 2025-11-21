Las obras del Metro de Granada 'vuelan' para iniciar en enero la conexión con la línea actual en Armilla

Las obras de construcción de la Prolongación Sur del Metro de Granada avanzan a todo ritmo por la avenida Poniente de Armilla, donde en el ... mes de enero comenzarán los trabajos decisivos para conectar la obra nueva con la última parada de la línea en servicio, la de Armilla.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha adelantado que los trabajos de la prolongación han superado el 82% de ejecución, con un avance considerable en el montaje de las vías a lo largo de todo el recorrido, la construcción de las tres subestaciones eléctricas y el adelanto progresivo en las tareas de reurbanización. Además de los avances en la obra civil, también están adquiriendo impulso los contratos de instalaciones y señalización ferroviaria, que presentan un grado de ejecución del 45%.

La consejera ha visitado las obras en el tramo urbano de Armilla, acompañada por la alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate, del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla así como tenientes de alcalde de los gobiernos de Armilla, Churriana De la Vega y Las Gabias, Merinda Sábada, los municipios que se van a beneficiar de la prolongación sur.

Las obra nueva permitirá continuar la línea comercial actual para recorrer Churriana de la Vega y finalizar en la Plaza Estación de Tranvías, en Las Gabias. Rocío Díaz ha querido destacar el avance de las obras «que responden al compromiso de la Junta de Andalucía de ampliar la red de metro y dotar al área metropolitana de Granada de un transporte más limpio y sostenible y eficiente, en términos de tiempos de viaje y regularidad de paso».

Ampliar Operarios trabajando en el tramo de Armilla. Pepe Marín

El primer tramo de poco más de 400 metros de la prolongación sur del metro, desde la parada término del metro en Armilla, discurre por zona urbana en término municipal de armillense. En este tramo de la avenida de Poniente, están prácticamente finalizados los trabajos de montaje de las vías y en enero se podrán empezar los trabajos de reurbanización con el hormigonado de la calzada para el tráfico rodado. Mientras tanto, funcionan los itinerarios peatonales habilitados durante las obras, con el fin de afectar en lo mínimo a la vida diaria de los ciudadanos, puesto que ya se han ejecutado los nuevos acerados.

Semana clave y enero intenso

En esta semana, acaban de despejarse las obras en la glorieta de Armilla, situada en pleno centro urbano en la intersección con las calles San Cayetano y Manuel Galera, y en la glorieta de la Base Militar, en el término municipal de Churriana, devolviendo fluidez al tráfico en esta zona muy concurrida de la carretera de Alhama, según han explicado los responsables de la Junta de Andalucía.

También en enero, comenzarán los trabajos de conexión de la prolongación sur con la línea de metro en explotación comercial (Albolote-Maracena-Granada-Armilla), en el punto kilométrico 0 de las obras, la avenida de poniente de Armilla, lo que conlleva actuaciones de construcción de superestructura de vía y de adecuación de instalaciones y sistemas, como la colocación de postes de catenaria y señalización ferroviaria, en este enclave estratégico donde se integra la línea en explotación comercial con el inicio de la prolongación sur.

Son trabajos complejos, como han explicado los técnicos, que afectarán inevitablemente a la circulación del metropolitano y obligarán a cortar la última parada de Armilla e incluso la anterior, Fernando de los Ríos, por lo que Ayuntamiento y Consejeria han consensuado que se ejecuten después de Navidad para evitar el impacto en esta época de máxima afluencia.

Por calles

En la carretera de Alhama ya se ha construido y equipado la subestación eléctrica de tracción, fundamental para la conexión de los dos anillos de energía de la actual línea de metro y el futuro suministro energético de la prolongación sur. Continuando el recorrido, el montaje de las vías está finalizado en la carretera de Alhama y en la calle Santa Lucía, junto al Parque de la Paz, por donde el metro se adentrará en el entramado urbano de Churriana de la Vega.

En la calle San Ramón de Churriana de la Vega, están finalizados los trabajos de reurbanización de acerados, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, se han colocado a lo largo de toda la calle los multitubulares, y una vez hormigonada la plataforma, se está llevando a cabo el montaje de la vía.

El tramo 2 de la prolongación sur del Metro de Granada, entre Churriana de la Vega y Las Gabias, se encuentra algo más avanzado, con un 87% de su ejecución, y los trabajos se centran en el intercambiador de La Gloria y en la reurbanización del recorrido en paralelo al río Dílar, por el vial del Machuchón y en el tramo urbano de Las Gabias hasta la Plaza Estación de Tranvías, donde las vías están prácticamente finalizadas.

Equipamientos

En cuanto a sistemas e instalaciones, se están montando los equipos de las subestaciones eléctricas, y terminando de instalar los postes de catenaria a lo largo de todo el trazado, trabajándose también intensamente en el alumbrado público y la semaforización, conforme avanzan los trabajos de la obra civil en ambos tramos.

Además, se ha empezado ya a cablear y a actualizar el sistema TETRA de comunicaciones para el personal de operaciones, con vistas a la integración con el sistema actual de la línea de metro comercial.

El subdelegado de Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha puesto el foco en esta financiación del Gobierno con fondos europeos, a través del Plan Next Generation. «El metro representa los tres parámetros que impulsa este plan, movilidad más sostenible, eficiencia energética y una sociedad más conectada», ha subrayado Montilla.

En la visita a las obras también han participado el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados; el delegado territorial de Fomento en Granada, Antonio Ayllón; y el director de Infraestructuras de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Manuel Borrego.

87 millones

Las obras de la Prolongación Sur del Metro de Granada, que gestiona la Consejería de Fomento a través de la Agencia de Obra Pública, tienen un presupuesto de ejecución estimado de 87 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation, para una ampliación de casi cinco kilómetros de longitud y siete paradas nuevas, que prevé generar una demanda de viajeros adicional de dos millones de pasajeros al año. Esta prolongación dará servicio a más de 50.000 vecinos de la Vega granadina, a los que habrá que sumar la accesibilidad de otros municipios gracias a la construcción de un intercambiador y un aparcamiento disuasorio en el conocido paraje de La Gloria.