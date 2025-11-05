Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El tramo de la Paz, en Churriana de la Vega, quedará terminado en noviembre. Pepe Marín

Las obras del metro ya están al 70% y encaran su recta final

En Churriana de la Vega se han recuperado ya las aceras y la zona de la parada de la Paz quedará terminada este mes

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

La calle San Ramón de Churriana de la Vega es un reguero de chalecos amarillos. En las obras de la ampliación del metro, entre Armilla ... y Las Gabias, trabajan actualmente 170 operarios. Todos se afanan en el tajo, donde se ha superado ya lo más complejo de la faena de construcción de la plataforma y de la reconstrucción de las calles.

