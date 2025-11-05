Las obras del metro ya están al 70% y encaran su recta final

La calle San Ramón de Churriana de la Vega es un reguero de chalecos amarillos. En las obras de la ampliación del metro, entre Armilla ... y Las Gabias, trabajan actualmente 170 operarios. Todos se afanan en el tajo, donde se ha superado ya lo más complejo de la faena de construcción de la plataforma y de la reconstrucción de las calles.

Con un poco de imaginación, los churrianeros ya pueden imaginarse cómo se verán los trenes recorriendo el corazón del municipio. Según cuentan en la obra, los tramos son como un puzzle. Se va encajando todas las piezas hasta que los vagones pueden circular.

Lo más complicado fue reordenar las tripas de las calles. Al principio de la obra, hubo que seccionar las avenidas para meter los cables del metro. De ahí salieron tuberías, fibra... todas las conexiones se recolocaron y se acoplaron a los hilos del metropolitano. Una vez cerradas las zanjas, todo ha fluido, según explican los responsables de la obra.

La segunda parte más trabajosa es colocar la vía y pegar sus hierros para que sean inquebrantables. Eso se va haciendo poco a poco y se van cerrando los carriles cuando se acaba esa fusión.

Las obras avanzan y de hecho, en la calle San Ramón, la más céntrica de Churriana y junto al parque ya se ven tramos de vía completos. Es decir, que están colocados ya hasta los adoquines y podría circular ya el tren, si no quedase toda la parte de la llamada 'chispa', preparar la corriente para que circulen los vagones.

El grado de ejecución de ambos tramos, según informan desde la consejería de Fomento, están a un 70% de ejecución. En Armilla, la plataforma está prácticamente terminada para ser conectada con el actual final de línea.

Primavera de 2026

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, destaca los avances de la obra pero es prudente en los plazos. La obra terminará en la primavera de 2026, pero aún no se puede precisar el momento en el que circularán los trenes. Eso dependerá de la parte de instalaciones, de las pruebas, y no de la obra civil en sí. La parte 'del cemento', las paradas y edificios auxiliares estarán terminados mientras se rematan las catenarias y el sistema eléctrico de circulación.

A lo largo de toda la obra, que va de la avenida de Poniente de Armilla hasta Las Gabias se han recuperado las aceras para que los peatones puedan circular. En Churriana de la Vega, se va abriendo la circulación de algunas calles perpendiculares a San Ramón.

De la Paz a la Gloria

Para este mes de noviembre se espera que esté terminado el tramo de la Avenida de la Paz de Churriana, por donde pasa el metro, cuya plataforma ocupa toda la calle (junto con las aceras peatonales). Aquí, junto al parque, donde se puso la primera piedra de la obra en diciembre de 2023, se podrá divisar de manera completa la obra terminada este mes. Se pondrán las marquesinas en las paradas y se terminará por completo la vía, que ya está muy avanzada. Se espera también, que a finales de año, se quede lista la zona de La Gloria, ese punto de encuentro entre Churriana y Las Gabias, donde se ha construido un puente y donde estará el aparcamiento disuasorio para dejar los coches y coger el metro.

El tramo final y más urbano, acabará en la plaza Estación de Tranvías. La prolongación sur del metro de Granada recorre las poblaciones de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias, en un recorrido de 4,6 kilómetros de longitud, cien por cien en superficie. Según la estimación inicial, las obras se terminarán en 2026, cuando comenzarán las pruebas para que puedan circular los ocho nuevos trenes ya adquiridos.