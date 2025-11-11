Las obras cogen músculo en una avenida Cervantes, que ya está totalmente cerrada

La avenida Cervantes ha amanecido hoy cerrada al tráfico. Las obras de mejora de la vía, que se iniciaron la semana pasada, cogen ya músculo ... y cambian el tránsito de particulares y autobuses por una de las grandes arterias de la ciudad. Los trabajos se prolongarán durante casi un año. Y se verán afectadas las líneas de autobuses 9, 11, SO y los búhos 111 y 121.

MÁS INFORMACIÓN Los cortes de tráfico y las nuevas rutas de autobuses

El ruido de la maquinaria será desde hoy parte de la rutina de los cientos de granadinos que residen en esta avenida. Un cartel indica a la entrada de la calle que solo hay acceso permitido para cocheras particulares y llegada a colegios. El resto de coches tendrán que buscar rutas alternativas.

Información

Agentes de Policía Local controlaban desde primera hora la zona, sobre todo para informar a los despistados que se hayan encontrado con el cierre al acercarse a la calle. Los obreros también daban indicaciones a algún vecino que dudaba sobre por dónde se podía llegar a partir de ahora. Las vías aledañas servirán para moverse por el barrio sorteando los trabajos de la avenida principal.

En la parada del autobús, inutilizada, un operario de Alsa también estaba presente para informar a aquellos que no tuvieran claro dónde tenían que subirse ahora en el transporte público. Y en los luminosos de camino de Ronda se advierte del desvío de las líneas, mientras que los propios vehículos afectados llevan un cartel en la luna delantera avisando de que la ruta ha cambiado. Todas las vías para intentar que los usuarios se vean lo menos afectados posibles.

Mientras tanto, en la avenida, la maquinaria agujerea ya el asfalto y comienzan a levantarse parte de las aceras. Prácticamente todo está vallado y cada pocos metros se puede ver señalización indicando por donde pueden pasar los peatones para evitar peligros y facilitar, en la medida de lo posible, el tránsito.

Decenas de obreros preparan ya la zona en una calle que empieza a levantarse y que en pocos días presentará una imagen muy distinta a la habitual. Poco a poco la calle actual dará paso a una nueva vía, que desde el Ayuntamiento afirman que quieren que sea más amable para el peatón.

Quejas vecinales

La actuación, no obstante, no ha estado exenta de polémica. Muchos de los vecinos de Cervantes han expresado sus quejas en numerosas ocasiones, sobre todo por el talado de varios árboles, sobre los que aún están pegados los carteles que colocaron pidiendo su salvación. En algunos balcones también continúa habiendo carteles críticos con una obra, que estos vecinos aseguraron que no se consensuó con ellos, algo que el Ayuntamiento siempre ha negado, afirmando que se reunieron en varias ocasiones con la asociación y justificando la tala con que los árboles están enfermos y serán sustituidos por otros.

Sea como sea, estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de más 3,4 millones de euros, y que incluirán como en otras calles la mejora de los saneamientos, ya están enfermos marcha. Como toda obra, claro está, generará incomodidades durante unos meses. Pero como el ser humano es un ser de costumbres y rutinas, pronto todos los granadinos que pasan por esta calle habitualmente conocerán los cambios de tránsito y los abordarán con paciencia hasta que el próximo otoño la nueva avenida abra para todos.