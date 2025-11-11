Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las obras cogen músculo en una avenida Cervantes.

Las obras cogen músculo en una avenida Cervantes, que ya está totalmente cerrada

Desde esta martes hay líneas de autobuses desviadas y la Policía Local informa en la zona sobre los cambios de tránsito

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:28

La avenida Cervantes ha amanecido hoy cerrada al tráfico. Las obras de mejora de la vía, que se iniciaron la semana pasada, cogen ya músculo ... y cambian el tránsito de particulares y autobuses por una de las grandes arterias de la ciudad. Los trabajos se prolongarán durante casi un año. Y se verán afectadas las líneas de autobuses 9, 11, SO y los búhos 111 y 121.

