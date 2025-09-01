Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cortes en la A92 por obras en la autovía. Ideal

Las obras de la autovía entre Atarfe y Granada provocarán esta semana cortes en la A-92G

Será necesario cortar por completo la carretera autonómica dos noches para la colocación de las vigas del puente

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:08

La construcción del viaducto sobre la A-92G, que tendrá 108 metros de largo dividido en tres vanos de 30, 48 y 30 metros, obligarán ... esta semana a realizar cortes de tráfico en esta carretera autonómica para colocar las vigas del puente, según informa la Subdelegación del Gobierno en Granada. Las obras pertenecen al tramo de la GR-43 entre Atarfe y Granada, que comenzaron en enero de este año y construye los dos kilómetros de autovía que conectan con el ya ejecutado, desde Pinos Puente a Atarfe, para entrar en la capital garnadina. La afección al tráfico por las obras del viaducto, obligatoria para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios según el Gobierno, se concentrará entre los kilómetros 7 y 8,8 de la A-92G, ya en el término de Granada, y comenzarán este martes 2 de septiembre.

