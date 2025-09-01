Las obras de la autovía entre Atarfe y Granada provocarán esta semana cortes en la A-92G
Será necesario cortar por completo la carretera autonómica dos noches para la colocación de las vigas del puente
Granada
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:08
La construcción del viaducto sobre la A-92G, que tendrá 108 metros de largo dividido en tres vanos de 30, 48 y 30 metros, obligarán ... esta semana a realizar cortes de tráfico en esta carretera autonómica para colocar las vigas del puente, según informa la Subdelegación del Gobierno en Granada. Las obras pertenecen al tramo de la GR-43 entre Atarfe y Granada, que comenzaron en enero de este año y construye los dos kilómetros de autovía que conectan con el ya ejecutado, desde Pinos Puente a Atarfe, para entrar en la capital garnadina. La afección al tráfico por las obras del viaducto, obligatoria para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios según el Gobierno, se concentrará entre los kilómetros 7 y 8,8 de la A-92G, ya en el término de Granada, y comenzarán este martes 2 de septiembre.
En concreto, el martes 2 de septiembre, se cortará el carril derecho en sentido Málaga, por lo que solo quedará un carril para la circulación en este sentido en horario diurno de 8:00 a 19:00 horas.
El miércoles 3 de septiembre se cortará el carril derecho en sentido Granada, por lo que solo quedará un carril ene sta dirección entre 8:00 y las 19:00 horas.
El corte del jueves 4 de septiembre afectará a ambos sentidos, por lo que se realizará en horario nocturno, desde las 22:00 horas del día 4 hasta las 7:00 horas del día 5. Esta operación permitirá colocar la viga central del viaducto, según explican desde la Subdelegación.
Por último, se volverá a cortar todo el tronco en ambos sentidos desde las 22 horas del miércoles 10 de septiembre hasta las 7:00 horas del día 11. Esta operación permitirá colocar las prelosas sobre la viga central.
Para asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones del día 4 y 10 de septiembre, mientras la carretera A92G permanece cortada en este punto, se habilitarán desvíos alternativos en sentido Granada y en sentido Málaga-Sevilla, según las mismas fuentes.
Las obras del tramo de la GR-43 que entrará en Granada se iniciaron en enero de este año, con un retraso de 15 meses por la renuncia de la empresa adjudicataria de las obras, lo que obligó a reiniciar trámites. Según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las obras cuentan con un presupuesto vigente de 15 millones de euros (IVA incluido).
Desde que se abrió el tramo anterior de diez kilómetros entre Pinos Puente y Atarfe, en 2021, la autovía acaba en un nudo que permite enlazar con la A-92G, tomando la A-44, la Segunda Circunvalación de Granada. Cuando concluyan las obras de este nuevo tramo de dos kilómetros, el vial se extenderá hasta una conexión directa con la A-92G a la altura de Los Vados, en Santa Fe, lo que facilitará la entrada y salida de Granada hacia Atarfe y Pinos Puente
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.