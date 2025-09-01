Las obras de la autovía entre Atarfe y Granada provocarán esta semana cortes en la A-92G

La construcción del viaducto sobre la A-92G, que tendrá 108 metros de largo dividido en tres vanos de 30, 48 y 30 metros, obligarán ... esta semana a realizar cortes de tráfico en esta carretera autonómica para colocar las vigas del puente, según informa la Subdelegación del Gobierno en Granada. Las obras pertenecen al tramo de la GR-43 entre Atarfe y Granada, que comenzaron en enero de este año y construye los dos kilómetros de autovía que conectan con el ya ejecutado, desde Pinos Puente a Atarfe, para entrar en la capital garnadina. La afección al tráfico por las obras del viaducto, obligatoria para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios según el Gobierno, se concentrará entre los kilómetros 7 y 8,8 de la A-92G, ya en el término de Granada, y comenzarán este martes 2 de septiembre.

En concreto, el martes 2 de septiembre, se cortará el carril derecho en sentido Málaga, por lo que solo quedará un carril para la circulación en este sentido en horario diurno de 8:00 a 19:00 horas.

El miércoles 3 de septiembre se cortará el carril derecho en sentido Granada, por lo que solo quedará un carril ene sta dirección entre 8:00 y las 19:00 horas.

El corte del jueves 4 de septiembre afectará a ambos sentidos, por lo que se realizará en horario nocturno, desde las 22:00 horas del día 4 hasta las 7:00 horas del día 5. Esta operación permitirá colocar la viga central del viaducto, según explican desde la Subdelegación.

Por último, se volverá a cortar todo el tronco en ambos sentidos desde las 22 horas del miércoles 10 de septiembre hasta las 7:00 horas del día 11. Esta operación permitirá colocar las prelosas sobre la viga central.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones del día 4 y 10 de septiembre, mientras la carretera A92G permanece cortada en este punto, se habilitarán desvíos alternativos en sentido Granada y en sentido Málaga-Sevilla, según las mismas fuentes.

Las obras del tramo de la GR-43 que entrará en Granada se iniciaron en enero de este año, con un retraso de 15 meses por la renuncia de la empresa adjudicataria de las obras, lo que obligó a reiniciar trámites. Según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las obras cuentan con un presupuesto vigente de 15 millones de euros (IVA incluido).

Desde que se abrió el tramo anterior de diez kilómetros entre Pinos Puente y Atarfe, en 2021, la autovía acaba en un nudo que permite enlazar con la A-92G, tomando la A-44, la Segunda Circunvalación de Granada. Cuando concluyan las obras de este nuevo tramo de dos kilómetros, el vial se extenderá hasta una conexión directa con la A-92G a la altura de Los Vados, en Santa Fe, lo que facilitará la entrada y salida de Granada hacia Atarfe y Pinos Puente