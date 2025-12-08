La obra del edificio Biometrópoli en San Matías alcanza el 50% de ejecución

Las obras de transformación del palacete del número 11 de la calle San Matías en la sede Biometrópoli de Emasagra avanzan a buen ritmo. Según ... informó el Ayuntamiento de Granada este lunes, los trabajos se encuentran ya al 50%, lo que permitirá que el inmueble pueda estar acabado de acuerdo a las previsiones iniciales.

El proyecto, que se inició a comienzos de este año, es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada e Hidralia, quienes firmaron un convenio para la creación de un centro de divulgación e innovación alrededor del legado hídrico de Granada. El museo combinará divulgación, innovación aplicada y participación ciudadana, articulando líneas de trabajo vinculadas a la eficiencia hídrica, la detección inteligente de fugas, el drenaje urbano sostenible, la reutilización de aguas regeneradas y la experimentación con nuevas tecnologías de gestión del agua.

Las obras de Biometrópoli, que comenzaron en julio pasado, alcanzan actualmente un 50% de ejecución y avanzan dentro de los plazos previstos. Tras completar las demoliciones y la mayor parte de las instalaciones principales, los trabajos se centran ahora en albañilería por fases, carpinterías, falsos techos y climatización –esta última prácticamente finalizada–. La planta segunda se encuentra muy avanzada, la primera continúa en ejecución y en la baja se ultiman divisiones interiores y preparativos para la instalación del ascensor. Los responsables técnicos destacan la buena coordinación entre oficios y la ausencia de incidencias que puedan afectar al calendario.

El proyecto de rehabilitación incluye también la restauración de elementos patrimoniales como el pavimento de piedra del patio y las escaleras, los marcos de piedra, las rejas de forja y parte de la carpintería tradicional, así como actuaciones de accesibilidad universal, eficiencia energética, ventilación y modernización integral de las instalaciones. La intervención cuenta con un presupuesto de 727.215,83 euros.

Nuevo eje cultural

La actuación se desarrolla en un edificio histórico del corazón de San Matías, un ámbito que se consolida como nuevo eje cultural gracias a su proximidad al futuro Centro Cultural Rey Soler, impulsado en colaboración con la Fundación Unicaja. La coexistencia de ambos equipamientos refuerza la transformación urbana, social y cultural del entorno, alineada con la estrategia municipal de ampliar la red de espacios culturales de Granada con vistas a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

El lugar fue visitado esta pasada semana por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, para conocer de primera mano el estado de las obras. Acompañada por representantes de Hidralia, la regidora destacó que, con esta iniciativa, «Granada está demostrando que sabe unir cultura, sostenibilidad y futuro» y puso en valor que Biometrópoli «rescata nuestra historia ligada al agua y la convierte en motor de innovación, participación y oportunidades».

La primera edil insistió en que la propuesta «es un ejemplo del modelo de ciudad que queremos proyectar hacia 2031» y habló de la visión de una Granada que «conserva su identidad, pero que lidera desde el conocimiento y la sostenibilidad». Carazo remarcó además la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y empresas especializadas, afirmando que «la colaboración con Hidralia es fundamental para hacer realidad este espacio, que ya se puede ver cómo toma forma y avanza a un ritmo excelente».

Por su parte, el consejero delegado de Hidralia, Marcos Martín, celebró una iniciativa que, además de la importante recuperación de un edificio histórico para la ciudad, hará del nuevo espacio «un centro en el que se desarrollarán soluciones pioneras que ayudarán a hacer de Granada una ciudad sostenible, con el agua como eje vertebrador de su historia y de un futuro en beneficio de sus ciudadanos».