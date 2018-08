«Nunca olvidaré las noches de verano jugando hasta la madrugada en Plaza Nueva» Veranos en femenino Rosa María Fernández, expresidenta de Agrafim tras más de nueve años en el cargo, recuerda con cariño las jornadas pasadas junto a su familia en los cines de verano que había en Granada: «Siempre será inolvidable» Rosa Fernández, expresidenta de Agrafim. / Ramón L. Pérez SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Lunes, 20 agosto 2018, 00:39

Una comba, sus amigas y toda la noche por delante. Rosa María Fernández no necesitaba más cuando era niña para disfrutar del verano como si fuera el mejor regalo que le había tocado después de todo un año de actividades y quehaceres. Esta granadina nacida en calle Elvira y criada en Plaza Nueva recuerda como si fuera ayer la sensación de libertad que sentía cuando caía la noche y se veía aún en la calle jugando con sus vecinos, siempre bajo la atenta mirada de sus familiares. «Los veranos los recuerdo con mucho cariño. Sin tener ninguno de los medios que hay hoy en día nos lo pasábamos mejor que nadie. No necesitaba más que jugar a la rayuela o al escondite para pasarlo en grande», afirma Fernández.

Su familia era «honesta» y no contaba con demasiados recursos, por lo que las escapadas que muchos de sus amigos hacían a la playa no entraban dentro de sus planes. Pero no importaba, pues tenían las ganas de pasarlo bien y las piscinas municipales de Granada donde, con su fiambrera con tortilla de patatas y pimientos, disfrutaban de los mejores momentos que podría imaginar.

«Un recuerdo precioso que tengo es el de ir en el tranvía de la Sierra en verano a la estación de Güéjar Sierra o Maitena, entre otros sitios, y ver esos maravillosos paisajes. Es una pena que nos quitaran ese tranvía, me dio cosas muy buenas», asegura. Otro de sus instantes favoritos era cuando su familia y ella iban a alguno de los cines de verano de Granada: «Todas las noches, después de cenar, íbamos al Albéniz o al cine de verano de Alameda. Si no tenía la edad suficiente, me dejaban en la puerta con el portero para que la taquillera, cuando empezaba la película, me dejara entrar. Esas noches siempre serán inolvidables e increíbles».

En plena adolescencia, sus veranos giraban en torno a la pandilla de amigos que se hizo en el centro juvenil de Salesianos donde, con tan solo 18 años, conoció al que más tarde se convertiría en su marido. Con él, iba a El Caracolar, a la playa, a viajar por ciudades de dentro y fuera de España y, sobre todo, a disfrutar «del clásico chiringuito y las cervecitas». Pero, cuando su marido falleció teniendo ella 54 años, sus verano cambiaron de golpe: «He disfrutado mucho cuando he podido disfrutar, ahora toca otra vida. Añoras a la persona que no está a tu lado pero siempre te quedará lo bueno vivido». Ahora, sus veranos giran en torno a una personita que le ha quitado el sentido: su nieta. Ella es ahora su mejor recuerdo de verano.