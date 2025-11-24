Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital

El Ayuntamiento de Granada ha formalizado esta mañana la incorporación de 19 nuevos bomberos al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) en ... un acto de toma de posesión presidido por la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, quien destacó la importancia de este refuerzo para la protección de la seguridad de la ciudad y su entorno metropolitano.

«La incorporación de estos 19 bomberos al que, sin lugar a dudas, es uno de los servicios de referencia en Andalucía en cuanto a medios, capacitación y preparación técnica, supone un avance determinante para seguir garantizando una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier emergencia», aseveró la edil

Agudo incidió en que «Granada consolida así un servicio prevención, extinción de incendios y salvamento moderno, preparado y adaptado a las necesidades actuales de un territorio que abarca aproximadamente 2.200 km2 y que presta cobertura a una población de unos 595.000 habitantes».

Con la incorporación de esta nueva promoción, el Ayuntamiento suma un total de 195 bomberos en la plantilla del SPEIS y da por cubierta la pirámide de mandos (una plaza de inspector, 4 subinspectores y 5 jefes de dotación), reforzando el cuerpo en una clara apuesta por la «mejora de la seguridad de todos los granadinos».

Los nuevos efectivos completaron con éxito un curso de formación obligatoria que se prolongó durante un mes, combinando contenidos teóricos y prácticos orientados al desempeño profesional en contextos reales de emergencia.

El curso abordó materias como comunicaciones operativas, aspectos psicológicos de las intervenciones, rescates en altura, conducción de vehículos de emergencia, manejo de equipos y herramientas, extinción de incendios, actuación ante intentos de suicidio, rescate en accidentes de tráfico y de metro, además de riesgos tecnológicos.

Estas formaciones son imprescindibles para el desarrollo diario de la labor de un cuerpo que realiza anualmente en torno a unas 3.500 intervenciones.

«Granada cuenta con uno de los cuerpos de bomberos mejor cualificados de todo el país. Con esta nueva promoción, fortalecemos un servicio esencial para la ciudad», subrayó Agudo.

«Esfuerzo y entrega»

La concejala agradeció a los nuevos efectivos por su «esfuerzo y entrega», y les indicó que «hoy iniciáis una nueva etapa en la que todo vuestro enorme aprendizaje se transforma en responsabilidad real. Cada aviso, cada salida y cada intervención será una oportunidad para marcar la diferencia y proteger lo más valioso que tenemos: la vida».

En el acto también estuvieron presentes el concejal de Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación, Vito Epíscopo, y el jefe del SPEIS, Gustavo Molino.

Agudo cerró el evento felicitando a los nuevos efectivos que se suman desde hoy al SPEIS, integrándolos en «una estructura de servidores públicos esencial», y les trasladó el compromiso del Ayuntamiento para «contribuir con el Cuerpo, continuar fortaleciendo su formación y dotarlo de los recursos necesarios para que puedan desempeñar su labor con total seguridad y garantizar la calidad del servicio».