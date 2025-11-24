Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital

Con la incorporación de esta nueva promoción, el Ayuntamiento suma un total de 195 bomberos en la plantilla del SPEIS y da por cubierta la pirámide de mandos (una plaza de inspector, 4 subinspectores y 5 jefes de dotación), reforzando el cuerpo en una clara apuesta por la «mejora de la seguridad de todos los granadinos»

Ideal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:17

El Ayuntamiento de Granada ha formalizado esta mañana la incorporación de 19 nuevos bomberos al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) en ... un acto de toma de posesión presidido por la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, quien destacó la importancia de este refuerzo para la protección de la seguridad de la ciudad y su entorno metropolitano.

