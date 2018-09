Así es el nuevo 'Programa 360º' posverano de Mar Lesser, centro de salud y belleza

Mar Arco, directora del centro, nos cuenta las claves de un programa todo en uno que busca revertir los excesos del verano R. I. GRANADA Sábado, 22 septiembre 2018, 03:21

Han sido dos meses de excesos: comilonas y exposición al sol que se traducen en kilos de más, deshidratación y otras secuelas estéticas. Pero no es tiempo de sentirse culpable. Mar Arco, directora de uno de los centros de belleza referentes en Granada, Mar Lesser -en San Antón 48-50-, recuerda que ahora es momento de ponerse manos a la obra.

«En los mas de 30 años que llevo en esta profesión, septiembre siempre es sinónimo de kilos de más, manchas en el rostro y pelo encrespado. Sol, cloro y sal han dejado su huella en nuestra imagen. No hay que lamentarse, pero sí comenzar desde ya a recuperarnos», explica.

Para conseguirlo, entre la multitud de programas que prometen resultados milagrosos, Mar Arco apuesta por una terapia a largo plazo que toque todas las vertientes estéticas. «En Mar Lesser hemos creado un programa que nos ayudará a recuperarnos cuanto antes de todo esto de forma fácil, rápida y asequible para todo el mundo. Para que no tengamos que dejarnos nada para más adelante ofrecemos la posibilidad de financiar cualquier tratamiento hasta en 12 meses sin intereses».

Programa 360º

En Mar Lesser han tenido en cuenta todos los aspectos críticos que se ven implicados en salud y belleza en estas fechas: sobrepeso, alteraciones en la piel, manchas, deshidratación, envejecimiento prematuro y, como no, salud capilar. No obstante, explica Mar Arco, el programa contempla «todo lo que influye en nuestro bienestar físico y estético». «Hemos unido diferentes tratamientos en un programa –continúa- para que cada persona pueda acceder a lo que necesite y no tenga que dejar nada para más adelante; cuanto antes se actúe será necesario menos tiempo de recuperación, menos sesiones y menos dinero».

La primera cita es gratuita y sin compromiso: su objetivo es valorar cada caso de forma individualizada y evaluar qué tratamientos hay que llevar a cabo. «Lo más importante es identificar la alteración, en qué condiciones está y qué necesita para repararla. Para ello es imprescindible reservar una cita para diagnóstico por imagen de alta resolución, entre otras tecnologías capilares, faciales o corporales», subraya Mar Arco.

Así, la especialista que realiza el diagnostico prescribirá un protocolo de actuación; tipo de tratamiento, numero de sesiones y duración en el tiempo. Tras esta sesión, los especialistas de Mar Lesser estarán en posesión de ofrecer unas expectativas reales, con garantía de resultados y un presupuesto adaptado a cada caso.