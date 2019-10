Sala Queen, un nuevo concepto de ocio

Me decían en la nota de prensa que era un local «con estilo propio y definido». Y lo pude comprobar de primera mano. Por eso no me perdí la presentación de la sala Queen que tiene como característica el ser multifuncional, o sea que se adapta para la celebración de eventos de todo tipo o, simplemente para tomar una copa y pasar un buen rato.

El Grupo Reino, me contaba Luis Miguel García, es el impulsor de esta idea, muy bien acogida por los numerosos invitados, alrededor de trescientos. A algunos de ellos los pude saludar aunque, reconozco, no pude quedarme para ver también las sorpresas de la presentación que, de la mano de mi compañera Raquel Romero, seguro fue todo un éxito.

Por allí estaban representantes políticos como la concejala Raquel Ruz y el diputado de Turismo, Enrique Medina; muchas caras conocidas del mundo empresarial como Gabriel Martín, subdirector general de Puleva Lactalia que asistió con su mujer, Ana; el gerente de la Cámara de Comercio, Joaquín Rubio, y el que fuera presidente, Luis Curiel, además del secretario general de la Federación de Hostelería y Turismo, Antonio García, acompañado de María José Ruiz; y estaba el presidente de SEDAP, Manuel Bayona, al que hacía tiempo no veía por estas tierras.

La sala Queen que quiere ser un referente empresarial y de ocio en Granada, tiene casi mil metros cuadrados en dos plantas, con la última tecnología en sonido e iluminación. Hoy abre sus puertas a partir de las 23.59 (así, tal cual) y, me contaban se inspira en locales que ya existen en ciudades como Londres, Nueva York o Madrid.

Lo disfrutaba mi compañera Bea García, responsable de eventos en IDEAL; Francisco Requena, de Construcciones Otero; y se esperaba la presencia de Carlos Rodríguez, gerente de Granaita; Tamara Bonilla, directora de Kinépolis Nevada y Kinépolis Granada; el presidente de AJE Granada, José Antonio Amat; del presidente del Colegio de Economistas, José María Escudero, y una representación del Granada CF, de los de ahora y los de siempre. Degustaciones gastronómicas, catas, espectaculares danzas en telas aéreas, un Pole Dance y un espectáculo de luces y sonidos desde un 'arpa láser' -la de cosas que aprendo-, dieron la bienvenida a una noche especial donde también había lugar para la cultura, caso del director de Laviebel, Emilio Goyanes, o Beatriz Chamorro, de la Orquesta Joven Ciudad de la Alhambra, que también habían confirmado su presencia.

La apuesta está hecha. A partir de este momento, Granada ya tiene un lugar más para disfrutar de nuestro ocio.