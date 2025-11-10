Moreno inaugura en Granada el gran Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía como «motor de desarrollo»

Granada comienza su andadura como epicentro andaluz de la inteligencia artificial. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que, desde el ... PTS, se aplicarán las tecnologías para la vida cotidiana, la gestión y a la mejora del sistema sanitario.

Y es que Granada ya es el epicentro tecnológico de Andalucía gracias al estreno del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA). Este espacio ha empezado a funcionar, en el edifico de la Fundación PTS, inserto en el ecosistema de innovación granadino.

El presidente de la Junta de Andalucía indicó que, desde Granada, se realizarán aplicaciones de la inteligencia artificial, como la que se empleará para evolucionar el sistema sanitario. Además, Moreno dijo que la tecnología que mejorará la calidad diagnóstica de las mamografías saldrá del ANIA.

Moreno ha anunciado este lunes en Granada una inversión para el próximo lustro, que se pone en marcha con los presupuestos de 2026, de 2.600 millones de euros para «seguir creciendo y para consolidar el liderazgo digital de Andalucía en España».

«La innovación y la tecnología son, sin duda alguna, palancas estratégicas para la prosperidad y el desarrollo de cualquier territorio en el mundo», ha explicado el presidente de la Junta en su intervención en la inauguración del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, junto con el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo.

El ANIA se convierte en el referente andaluz de la IA impulsado por la Junta. Pepe Marín

Todo ello después de que «en los últimos años hemos tenido el mayor presupuesto de digitalización de la historia de nuestra comunidad autónoma, más de 1.400 millones de euros invertidos entre el periodo 2021 y 2024», ha asegurado Moreno.

«Esta vez Andalucía no sólo no va a perder ningún tren, sino que aspira a ser locomotora de cambio» y en concreto con ANIA «se consolida como un polo estratégico de innovación y de conocimiento, fortaleciendo su posición como nodo andaluz de referencia en tecnologías avanzadas».

El de Granada nace como «un centro abierto y colaborativo que convierte a la IA en motor de desarrollo» y «apuesta por las tecnologías emergentes» en tanto será también la sede del Centro de Innovación en Tecnología Exponenciales, «fruto, una vez más, de esa colaboración público-privada fundamental para el avance, el progreso y el bienestar de nuestra tierra, gracias a la experiencia de IBM y Ayesa».

Es un «centro que hace de Andalucía una de las primeras regiones europeas con acceso real a capacidades de computación cuántica, un ámbito estratégico para el futuro de la transformación digital» y a su vez hace «posible y más fácil la incorporación de tecnologías emergentes en todos los ámbitos», ha explicado Moreno.

El presidente de la Junta dio la enhorabuena por este día a Granada, porque esto mejorará los sistemas de innovación que hay en la ciudad y «será un paso histórico para nuestra tierra». El centro Ania tiene una inversión inicial de 3,5 millones de euros. «Este centro tenía que estar aquí en Granada, en el corazón de la IA, en el PTS, un lugar de referencia donde se juntan lo público, lo académico y las empresas privadas», dijo el presidente.

65 proyectos en marcha

El ANIA de Granada será clave a la hora de introducir la IA en el tejido empresarial y llevarla a proyectos concretos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. La Junta ya trabaja en 65 proyectos que se desarrollarán desde el centro granadino.

Alguna de estas aplicaciones de la IA permitirán la detección temprana del abandono escolar, mejorar el uso del agua con los datos de los embalses o innovar en el transporte público con el análisis de datos de los usuarios en las paradas.