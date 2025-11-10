Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía en el PTS. Pepe Marín

Moreno inaugura en Granada el gran Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía como «motor de desarrollo»

El presidente de la Junta indicó que, desde el PTS se realizarán aplicaciones de IA como la que se empleará para evolucionar el sistema sanitario

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:41

Granada comienza su andadura como epicentro andaluz de la inteligencia artificial. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que, desde el ... PTS, se aplicarán las tecnologías para la vida cotidiana, la gestión y a la mejora del sistema sanitario.

