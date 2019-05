El nuevo auge de los Ciclos Formativos

Un alto porcentaje de los estudiantes de Grado Superior son alumnos con altos expedientes en bachillerato y selectividad que buscan mejorar su nota para acceder a la universidad IDEAL Viernes, 3 mayo 2019, 11:22

Los Ciclos Formativos vuelven a estar de moda entre los estudiantes de todo el territorio nacional. Los jóvenes empiezan a pensar en alternativas más allá de la universidad, especialmente aquellos que aún no tienen claro qué van a estudiar o no han obtenido la nota necesaria para poder matricularse en la carrera que desean. Obtener una titulación de Técnico Superior ofrece una nueva alternativa a la hora de entrar al mercado o acceder a la titulación universitaria deseada mejorando la nota de corte de selectividad.

Uno de los mayores problemas de esta modalidad de estudios es el estigma que sufre desde hace años, siendo considerada como la 'hermana menor' de la formación preuniversitaria. Sin embargo, esta menor importancia que se estaba dando a la Formación Profesional está sufriendo un auténtico vuelco, siendo cada vez más solicitadas las plazas en escuelas públicas y privadas, provocando que se adelanten las solicitudes de matriculación en los Grados Superiores ante el riesgo de quedarse sin plaza.

Ciclos como método de acceso

El primer motivo por el cual los alumnos eligen los Ciclos Formativos es disponer de un nuevo método de acceso para entrar a la universidad. La incertidumbre en los años de bachillerato puede llevar a no tener muy claro qué pasos seguir en el futuro. Una vez superada la selectividad, muchos alumnos se encuentran con que su nota no es suficientemente alta para entrar en la carrera de sus sueños. La vida de estos jóvenes no tiene por qué quedarse truncada en una mala decisión a sus 18 años.

Estudiar un Ciclo Formativo de Grado Superior, de la rama deseada, permite adquirir una buena nota para entrar a la carrera una vez finalizados los dos años de estudios. Muchos de estos alumnos disponen de expedientes académicos altos y su perfil, en amplios casos, es el de un estudiante que se ha quedado fuera del grado universitario que deseaban por escasas décimas o por mala suerte en alguno de los exámenes de acceso.

El centro de FP en Granada, CFI Reina Isabel, indica que un 55% de sus alumnos acceden a sus ciclos formativos con el objetivo de entrar a la universidad con su nota al final de curso.

Una formación desbordada

Esta nueva consideración de los Ciclos Formativos implica que los alumnos empiezan a entender que es una opción más a la hora de elegir su futuro. Esta situación provoca que los jóvenes se quieran matricular antes y se adelanten los periodos en muchos centros de toda España. Ser parte de la Formación Profesional para acceder a la universidad está de moda, aunque un porcentaje del alumnado sigue eligiendo esta opción por su alta empleabilidad. Un alto porcentaje de las ofertas de empleo actuales están destinadas a Técnicos Superiores.

El alumno que accede a la universidad a través de un Ciclo se encuentra con dos años de estudios ya realizados, teniendo un conocimiento previo por encima de la media de su clase en la universidad. Además, los meses de prácticas aseguran disponer ya de una eficiencia laboral que le permitirá ver las clases con otra filosofía, conociendo el mercado al que pertenecerá. Si durante la carrera, por algún motivo, un alumno o alumna se viese obligado a abandonar los estudios, siempre tendrá un título de respaldo para su futuro.

Estos jóvenes han descubierto una nueva forma de construir su futuro. Pero también es importante tomar la decisión a tiempo. La alta demanda actual de entrada a los centros de enseñanza pública y concertada implica una saturación en las aulas. Hay más alumnos que centros disponibles en muchas de las ramas académicas. Esto implica tener que irse a estudiar a centros privados, que tiene que trabajar con un volumen muy grande de interesados. Adelantarse a la hora de buscar un nuevo centro de estudios evitará que los jóvenes puedan quedarse sin plaza para acceder al Ciclo Formativo que ellos quieren.

