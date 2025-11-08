Los nueve supermercados abiertos por Covirán en octubre: hay socios de Bangladesh, China y Pakistán

Una empresa granadina al alza. Covirán consolida su modelo cooperativo con la apertura de nueve nuevos supermercados durante el mes de octubre, reforzando su presencia ... en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid y País Vasco.

Estas incorporaciones suman un total de 1.754 m² de sala de ventas, ampliando la red comercial y acercando aún más la marca a los consumidores.

Esteban Gutiérrez, director general de Covirán, ha señalado que «estas nuevas aperturas son el reflejo de nuestro compromiso con el crecimiento sostenible, la inclusión y el desarrollo local. Nos enorgullece ver cómo nuestros socios, independientemente de su origen, apuestan por Covirán como proyecto de vida y de negocio. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra red y ofrecer un modelo cooperativo que genere valor en cada comunidad.»

Las nuevas tiendas incluyen seis establecimientos Covirán Origen y dos Covirán Plus, formatos que destacan por su eficiencia, sostenibilidad y compromiso con el entorno. Además, estas aperturas han generado 36 nuevos puestos de trabajo, contribuyendo al desarrollo económico local y reafirmando el papel de la cooperativa como motor de empleo.

La apuesta de Covirán por un modelo inclusivo y diverso se refleja en la gestión de los nuevos supermercados: dos están liderados por socios de Bangladesh, dos por socios de China y uno por un socio de Pakistán. Esta diversidad cultural enriquece la experiencia de compra y fortalece el tejido empresarial de la cooperativa. Además, seis de estos socios ya contaban con otros supermercados Covirán, lo que demuestra su compromiso con el modelo cooperativo y su confianza en la marca.

03/10/2025 – Avda Constitución nº19, Navalvillar de Pela (Badajoz): Romero Guerrero S.A. inaugura un Covirán Plus de 190 m² con dos cajas. Ofrece carnicería y charcutería en servicio asistido, frutería y panadería en libre servicio con pan local. Gestionado por cinco personas, es una segunda generación con vinculación histórica al cooperativismo.

09/10/2025 – Avd Las Cumbres nº13, Marbella (Málaga): Md Fazilay Kadar abre su segunda tienda Covirán Origen, Covirán Elviria, con 130 m². Dispone de secciones en libre servicio de carnicería, charcutería, frutería y panadería con productos locales. Gestionada por dos personas, destaca por su amplio horario comercial y formación online.

10/10/2025 – C/Estación de Basurto nº6, Bilbao (Bizkaia): Súper Zxl S.L. inaugura su segunda tienda Covirán Origen, con 165 m² y dos cajas. Ofrece las secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio y comida internacional (Asia y Latinoamérica). Gestionada por cuatro personas, cuenta con servicio a domicilio y amplio horario.

16/10/2025 – Avd Gardenias nº22 Local 23-24, Mijas Costa (Málaga): Newmarket Smt S.L. abre Covirán La Cala, su segunda tienda Covirán Origen, con 199 m² y dos cajas. Ofrece las secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio con productos locales. Gestionada por cuatro personas, destaca por su formación online y amplio horario comercial.

23/10/2025 – Avenida Orovilla nº58, Madrid: Supermercado Amanecer S.L. inaugura un Covirán Origen de 433 m². Dispone de secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio y es gestionado por cinco personas. Recomendado por familiares socios de Covirán, destaca por su amplio horario comercial.

24/10/2025 – C/Egileor nº10, Bilbao (Bizkaia): Wu Sheng abre su segunda tienda Covirán Origen con 147 m². Ofrece secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio y comida internacional (Asia y Latinoamérica). Gestionada por tres personas, cuenta con amplio horario comercial.

28/10/2025 – Calle Navaconcejo nº16, Plasencia (Cáceres): Valimar Supermercados S.L. reabre su Covirán Plus tras una remodelación, con 150 m². Ofrece secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio con pan del pueblo. Gestionado por cuatro personas, destaca por su presencia en redes sociales, formación y amplio horario comercial.

30/10/2025 – C/Doctor Mateo Gago nº18, Grazalema (Cádiz): José Jaime Castro Diánez inaugura un Covirán Origen de 200 m² con dos cajas. Ofrece carnicería y charcutería en servicio asistido, frutería y panadería en libre servicio. Gestionado por seis personas, destaca por su integración comunitaria y amplio horario.

31/10/2025 – Carrer Major nº13, Roquetes (Tarragona): Rehan Alpa 2021 S.L. abre su quinto supermercado, en esta ocasión bajo el modelo Covirán Origen, con 140 m². Ofrece secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio y servicio a domicilio. Gestionado por tres personas, destaca por su formación en Club Familia.