Los nueve supermercados abiertos por Covirán en octubre: hay socios de Bangladesh, China y Pakistán
Las aperturas en Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid y País Vasco suman 1.754 m² de sala de ventas
Granada
Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:18
Una empresa granadina al alza. Covirán consolida su modelo cooperativo con la apertura de nueve nuevos supermercados durante el mes de octubre, reforzando su presencia ... en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid y País Vasco.
Estas incorporaciones suman un total de 1.754 m² de sala de ventas, ampliando la red comercial y acercando aún más la marca a los consumidores.
Esteban Gutiérrez, director general de Covirán, ha señalado que «estas nuevas aperturas son el reflejo de nuestro compromiso con el crecimiento sostenible, la inclusión y el desarrollo local. Nos enorgullece ver cómo nuestros socios, independientemente de su origen, apuestan por Covirán como proyecto de vida y de negocio. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra red y ofrecer un modelo cooperativo que genere valor en cada comunidad.»
Las nuevas tiendas incluyen seis establecimientos Covirán Origen y dos Covirán Plus, formatos que destacan por su eficiencia, sostenibilidad y compromiso con el entorno. Además, estas aperturas han generado 36 nuevos puestos de trabajo, contribuyendo al desarrollo económico local y reafirmando el papel de la cooperativa como motor de empleo.
La apuesta de Covirán por un modelo inclusivo y diverso se refleja en la gestión de los nuevos supermercados: dos están liderados por socios de Bangladesh, dos por socios de China y uno por un socio de Pakistán. Esta diversidad cultural enriquece la experiencia de compra y fortalece el tejido empresarial de la cooperativa. Además, seis de estos socios ya contaban con otros supermercados Covirán, lo que demuestra su compromiso con el modelo cooperativo y su confianza en la marca.
03/10/2025 – Avda Constitución nº19, Navalvillar de Pela (Badajoz): Romero Guerrero S.A. inaugura un Covirán Plus de 190 m² con dos cajas. Ofrece carnicería y charcutería en servicio asistido, frutería y panadería en libre servicio con pan local. Gestionado por cinco personas, es una segunda generación con vinculación histórica al cooperativismo.
09/10/2025 – Avd Las Cumbres nº13, Marbella (Málaga): Md Fazilay Kadar abre su segunda tienda Covirán Origen, Covirán Elviria, con 130 m². Dispone de secciones en libre servicio de carnicería, charcutería, frutería y panadería con productos locales. Gestionada por dos personas, destaca por su amplio horario comercial y formación online.
10/10/2025 – C/Estación de Basurto nº6, Bilbao (Bizkaia): Súper Zxl S.L. inaugura su segunda tienda Covirán Origen, con 165 m² y dos cajas. Ofrece las secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio y comida internacional (Asia y Latinoamérica). Gestionada por cuatro personas, cuenta con servicio a domicilio y amplio horario.
16/10/2025 – Avd Gardenias nº22 Local 23-24, Mijas Costa (Málaga): Newmarket Smt S.L. abre Covirán La Cala, su segunda tienda Covirán Origen, con 199 m² y dos cajas. Ofrece las secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio con productos locales. Gestionada por cuatro personas, destaca por su formación online y amplio horario comercial.
23/10/2025 – Avenida Orovilla nº58, Madrid: Supermercado Amanecer S.L. inaugura un Covirán Origen de 433 m². Dispone de secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio y es gestionado por cinco personas. Recomendado por familiares socios de Covirán, destaca por su amplio horario comercial.
24/10/2025 – C/Egileor nº10, Bilbao (Bizkaia): Wu Sheng abre su segunda tienda Covirán Origen con 147 m². Ofrece secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio y comida internacional (Asia y Latinoamérica). Gestionada por tres personas, cuenta con amplio horario comercial.
28/10/2025 – Calle Navaconcejo nº16, Plasencia (Cáceres): Valimar Supermercados S.L. reabre su Covirán Plus tras una remodelación, con 150 m². Ofrece secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio con pan del pueblo. Gestionado por cuatro personas, destaca por su presencia en redes sociales, formación y amplio horario comercial.
30/10/2025 – C/Doctor Mateo Gago nº18, Grazalema (Cádiz): José Jaime Castro Diánez inaugura un Covirán Origen de 200 m² con dos cajas. Ofrece carnicería y charcutería en servicio asistido, frutería y panadería en libre servicio. Gestionado por seis personas, destaca por su integración comunitaria y amplio horario.
31/10/2025 – Carrer Major nº13, Roquetes (Tarragona): Rehan Alpa 2021 S.L. abre su quinto supermercado, en esta ocasión bajo el modelo Covirán Origen, con 140 m². Ofrece secciones de carnicería, charcutería, frutería y panadería en libre servicio y servicio a domicilio. Gestionado por tres personas, destaca por su formación en Club Familia.
