Nueve meses en clave electoral Obras del AVE. / Alfredo Aguilar El AVE, Rules o la A-44 repetirán entre los asuntos a debatir durante las campañas electorales de este año | El curso político que hoy comienza concluirá en junio con la renovación de las 172 alcaldías de la provincia y la Diputación de Granada ANTONIO SÁNCHEZ y MERCEDES NAVARRETE GRANADA Lunes, 3 septiembre 2018, 00:36

Hoy arranca el curso político. Después de un verano atípico en el que los primeros espadas de los partidos en la provincia se han dejado ver poco o nada, las formaciones políticas arrancan un año en el que cualquier decisión o propuesta estarán marcadas por la cita municipal con la urnas del mes de mayo, con la incertidumbre de no saber en qué momento previo serán las elecciones andaluzas o si Pedro Sánchez convocará unos comicios a nivel nacional en algún instante. Muchas dudas que perjudican a una provincia que necesita ya infraestructuras como el AVE, la Segunda Circunvalación o las canalizaciones de Rules y mitigar los efectos de otras cuestiones como el drama de la inmigración o la boina de contaminación del área metropolitana sin esperar una decisión política de turno.

El mes de septiembre ya trae marcados en rojo varios asuntos. Para las próximas semanas se espera la visita del ministro de Fomento, JoséLuis Ábalos, para ofrecer una fecha para la puesta en servicio del AVEy explicar cómo se ejecutará el soterramiento de las vías a su paso por La Chana. Por su parte, la Junta de Andalucía tratará de evitar que los trabajadores del metro consumen la huelga parcial que tienen convocada para cinco días de este mes y el paro de 24 horas que coincide con el primer aniversario del Metropolitano.

En la Costa, se espera que con el final del verano comience a remitir la llegada de pateras a las playas de la provincia. No existe el mismo optimismo con las conducciones de la presa de Rules, que por el momento siguen pendientes de la entrega del proyecto de obra mientras que el embalse continúa prácticamente lleno sin poder servir al campo granadino.

La Segunda Circunvalación no estará en 2018... ni en 2019

La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, tiene programada para este mes de septiembre una visita a las obras de la Segunda Circunvalación. La nueva representante del Gobierno central en la provincia ya avanzó en el mes de agosto en una entrevista a IDEAL que la variante de la A-44 no estará terminada este año. Tampoco hace falta ser ingeniero de caminos para deducir que el puente que debe pasar por encima de la A-92G no va a estar listo en cuatro meses. La subdelegada del Gobierno aseguró que se terminarán algunos tramos a lo largo de 2019 y que se espera que esté lista en el año 2020.

El AVE mira a septiembre y 'prepara' el soterramiento

El ministro de Fomento se comprometió con el alcalde de la capital, Francisco Cuenca, y el presidente de la Diputación provincial, José Entrena, a venir a Granada en el mes de septiembre a explicar cuál es la situación real del AVE, cómo ha ido la reparación del contratiempo informático de Íllora y cuándo llegará la Alta Velocidad a la capital. Actualmente se conoce lo mismo que antes de que comenzaran las vacaciones de agosto. Al menos hasta el mes de octubre no habrá AVE y en la citada reunión de la comisión de seguimiento se espera que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le ponga fecha y hora al comienzo de la Alta Velocidad, después de más de tres años de desconexión. La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, insistió en una entrevista a IDEAL a comienzos de agosto en que habrá que esperar a la visita de Ábalos a lo largo de este mes y asumió como propio el mantra de la seguridad ferroviaria exprimido por el PP durante sus últimos meses de gobierno para evitar dibujar un horizonte. Mientras tanto, en octubre se abrirá la conexión con Madrid por Moreda. Nadie espera que se llegue a la campaña electoral municipal con el AVE todavía en pruebas aunque la sensación de que esta infraestructura se terminará en unos meses subyace en la provincia desde el año 2016.

El primer añodel Metropolitano, ¿en huelga?

El metro de Granada no cumplirá con el objetivo de montar a once millones de pasajeros en sus trenes a lo largo de su primer año completo de explotación comercial, tal y como se pronosticó hace un año. Aunque ahora la Junta de Andalucía pida esperar hasta el mes de diciembre para hacer un balance de un año natural, la realidad es que al final del curso anterior –la última vez que la administración ofreció datos– no se había alcanzando el objetivo marcado de montar regularmente 30.000 usuarios diarios. A la espera de obtener el número de pasajeros previsto, para este mes hay convocada una huelga del personal del Metropolitano, que será completa el 21 de septiembre y parcial los días 10, 12, 14, 17 y 19. El próximo martes, 4 de septiembre, hay convocada una reunión entre los trabajadores y la empresa concesionaria del servicio, Avanza, para tratar de desbloquear la situación.

Tres citas con las urnas en unos meses… o cuatro

Este año toca votar. Hasta el mes de abril tiene la presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, para disolver el Parlamento y activar la que se espera que sea la primera convocatoria electoral del curso político. Que el Ejecutivo socialista tenga o no presupuestos para 2018 provocará que estas elecciones se adelanten o se agote el mandato parlamentario iniciado en 2015. Las elecciones municipales y europeas tienen un horizonte más definido. La Unión Europea convocó la cita electoral comunitaria para el 26 de mayo del próximo año, por lo que se asume que el Gobierno situará las elecciones locales para ese domingo. Con las elecciones municipales se renovarán los cargos de las 172 alcaldías de la provincia y también de la Diputación de Granada. Estas tres citas electorales podrían ser cuatro si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide disolver las Cortes Generales en algún momento. Como en Andalucía, contar con un presupuesto o no será fundamental para la decisión del líder socialista.

Una nueva respuesta para el drama que no cesa

No solo suma y sigue sino que el drama de la inmigración clandestina ha tomado unas dimensiones inéditas hasta ahora en Granada. En este año ya han sido trasladados a Motril 4.585 inmigrantes rescatados de pateras, más del doble del pasado ejercicio, que ya supuso el récord histórico. El Gobierno ha dado un paso adelante para acabar con la improvisación y la falta de medios que suponía abrir el pabellón deportivo de Motril cuando se colapsaba el Centro de Acogida Temporal del Puerto y ha levantado un nuevo CATE en forma de campamento militar. La Unidad Militar de Emergencias ha dejado listo este campamento que tiene capacidad para 250 personas alojadas en 13 tiendas. Está por ver cómo funciona y si las altas temperaturas que se registran en la Costa permitirán dar una acogida digna a estas personas en un campamento que carece de sombras. Por lo pronto el aumento de baños y de capacidad ya supone, para el Gobierno, una mejora.

El nuevo campamento permitirá cerrar temporalmente el polémico CATE del puerto, que lleva 14 años en el ojo del huracán por las deficiencias de las instalaciones. El Gobierno ya ha confirmado la reforma. Ahora tiene que ponerle fecha y presupuesto al proyecto, así como plazos para levantar el campamento militar de emergencias.

La eterna prórroga del presupuesto

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, acumula ya más de dos años al frente del gobierno de la capital sin que su área económica haya presentado un expediente de presupuesto para renovar las cuentas aprobadas por el PP en 2015, con las que los socialistas están gestionando la ciudad desde que entraron en la plaza del Carmen en 2016. Aunque públicamente no se ha descartado todavía que no se vaya a aprobar el presupuesto de 2018, se da por hecho que la ciudad agotará un nuevo año sin cuentas. El horizonte que ahora se abre es el de 2019, en el que será más complicado aún alcanzar un acuerdo por la proximidad de las elecciones. La delicada situación de la economía municipal, inmersa en un plan de ajuste, provoca que ningún partido quiera 'señalarse' con medidas impopulares para la ciudadanía –como una importante subida de impuestos– en pleno curso electoral. El poco entendimiento que en este apartado ha existido entre los grupos municipales provoca también que las perspectivas para Granada no sean buenas y que se vea más que probable que no habrá presupuestos municipales en este mando y que como poco habrá que esperar hasta 2020 para renovar el presupuesto.

La nueva fase de Santa Adela llegará en febrero

La primera subfase de la tercera fase de la reforma del barrio de Santa Adela estará lista, si no hay nuevos contratiempos, para el mes de febrero del próximo año. Tanto el equipo de gobierno municipal como la oposición están muy encima de esta cuestión, que se trata mensualmente en la comisión de Urbanismo. Las continuas lluvias durante la pasada primavera provocaron que la ejecución de la estructura se retrasase a pesar de los esfuerzos de la empresa adjudicataria para cumplir los tiempos. Los vecinos están satisfechos con el ritmo de avance de los trabajos, pero ya están pensando en la siguiente subfase de edificios. Al respecto, el Ayuntamiento de Granada aprobó en el pleno de abril una declaración institucional de apoyo para acceder al programa de regeneración y renovación urbana y así obtener fondos para la próxima reforma. De esta forma se lograría dar continuidad al plan especial Santa Adela, algo que se espera que sea una realidad antes de la cita con las urnas de finales de mayo.

Las canalizaciones de Rules siguen sin fecha

Es, desde que entró en funcionamiento la autovía, la demanda número uno y la gran lucha de la Costa. La palanca de la que depende su desarrollo. Las obras de las canalizaciones de los embalses de Rules y Béznar, que permitirán solucionar el problema de abastecimiento y regadío de la Costa así como ampliar las hectáreas de cultivo, siguen sin fecha. Las últimas noticias ofrecidas por la subdelegada del Gobierno en Granada son que el proyecto básico y el estudio de impacto medioambiental «aún están sin terminar» y que tratarán de acelerarlo. Una vez se publique vendrán las alegaciones, de las que también dependerá el ritmo de un proyecto clave que sigue, a día de hoy, sin fecha de inicio ni presupuesto para las obras.

Una respuesta para el problema del aire

En Granada el cielo no se puede ver completamente azul desde hace meses. El contraste entre una día despejado en la Costa y en la capital es evidente. Basta con subir hasta municipios como Alfacar o Víznar para comprobar la capa de polvo que 'guarda' a Granada. El área de Medio Ambiente impulsó la pasada primavera la creación de una comisión en la que participan todas las administraciones y la UGR para que se aporten medidas y soluciones de calado. Por el momento se está a la espera de conocer los resultados de este grupo de trabajo y también se prevé que la capital siga limitando el acceso al tráfico en algunas vías un domingo al mes, como ya se hiciera antes de las vacaciones. Es otro reto al que se enfrenta la ciudad en el curso político 2018/2019.

El juicio del caso Serrallo y la instrucción del Nazarí

Para este curso político también está prevista la celebración del juicio oral del caso Serrallo. En él se encuentran imputados el exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, y también seis concejales del actual grupo municipal del PP, que votaron a favor en la Junta de Gobierno Local, que aprobó el expediente para conceder unos terrenos situados junto al centro comercial Serrallo Plaza al empresario Roberto García Arrabal para su explotación. Junto a este juicio hay otras cuatro causas judiciales que afectan al anterior gobierno del PP (Emucesa, Casa Ágreda, TG7 y Nazarí) que se están investigando. De ellas la más importante es la operación Nazarí, que escruta más de dos décadas de posible gestión urbanística irregular en el Ayuntamiento de Granada. Para este año electoral también podría estar terminado el sumario de la instrucción del caso, iniciada en abril de 2016 con la detención de Torres Hurtado. El actual alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, no se libra tampoco por el momento de estar imputado por malversación, prevaricación y usurpación de funciones públicas durante su etapa como delegado de Innovación de la Junta de Andalucía.