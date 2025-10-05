Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una señora recibe la vacuna en la residencia de mayores del Serrallo, en una campaña anterior. Pepe Marín

Nueve ancianos murieron en quince brotes de covid y gripe en residencias este año

Salud no considera alarmante el aumento de la transmisión comunitaria del coronavirus y no modifica los protocolos de prevención en centros asistenciales

Inés Gallastegui

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:45

Las residencias de ancianos y personas dependientes de la provincia de Granada registraron quince brotes de infecciones respiratorias agudas (IRA) –ocho de covid-19 y ... siete de gripe o virus respiratorio sincitial (VRS)– entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, informaron fuentes de la Consejería de Salud a esta redacción. En esos episodios de contagio –se considera brote a partir de tres contagios en un mismo centro– fallecieron nueve personas: tres de gripe y dos de covid, mientras en otros cuatro casos no se registró el agente causal del brote. Organizaciones de mayores y responsables de residencias han reclamado esta semana a Salud que endurezca los protocolos de prevención en estos centros, ante el aumento de la transmisión comunitaria de covid-19 en las últimas semanas y tras la muerte de cuatro personas en un brote de gripe y covid en un geriátrico de La Algaba (Sevilla).

