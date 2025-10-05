Nueve ancianos murieron en quince brotes de covid y gripe en residencias este año

Las residencias de ancianos y personas dependientes de la provincia de Granada registraron quince brotes de infecciones respiratorias agudas (IRA) –ocho de covid-19 y ... siete de gripe o virus respiratorio sincitial (VRS)– entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, informaron fuentes de la Consejería de Salud a esta redacción. En esos episodios de contagio –se considera brote a partir de tres contagios en un mismo centro– fallecieron nueve personas: tres de gripe y dos de covid, mientras en otros cuatro casos no se registró el agente causal del brote. Organizaciones de mayores y responsables de residencias han reclamado esta semana a Salud que endurezca los protocolos de prevención en estos centros, ante el aumento de la transmisión comunitaria de covid-19 en las últimas semanas y tras la muerte de cuatro personas en un brote de gripe y covid en un geriátrico de La Algaba (Sevilla).

El contagio del coronavirus está aumentando en Andalucía desde el verano, pero Salud asegura que las cifras se inscriben «dentro de la normalidad», «no son alarmantes» y son incluso más bajas que las de temporadas anteriores.

Según el último informe semanal de vigilancia de infección respiratoria aguda en Andalucía, correspondiente a la semana 38 del año (15 al 21 de septiembre), casi el 32% de los tests realizados a personas con sintomatología respiratoria por médicos del programa centinela en atención primaria y casi el 20% en hospitales fue positivo en covid.

El último foco en un geriátrico de Granada fue el 26 de setiembre, con nueve afectados y ningún fallecido ni hospitalizado

A partir de esos datos Salud elabora una tasa estimada de casos en la población de unos 60 por 100.000 habitantes de media en la comunidad autónoma, muy lejos de los datos de la pandemia. La provincia de Granada se sitúa en la media regional.

Lógicamente, quedan fuera de esas estadísticas todas las personas que pasan la infección del covid de forma asintomática o con los síntomas leves de cualquier resfriado pero no van al médico –tanto si se hacen la prueba en su casa como si no–, y también quienes acuden al centro de salud pero no son sometidos al test.

La jefa del servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Consejería, Ana Roldán, constata que la transmisión del coronavirus ha ido aumentando desde el verano, muy por delante de la gripe, que ha empezado a aparecer hace un par de semanas, mientras el virus respiratorio sincitial (VRS)aún no se ha detectado.

Las cifras de contagios en residencias en Granada son «muy inferiores a las de temporadas anteriores», según la Consejería

En cuanto a las residencias de ancianos y dependientes de la provincia, Salud ha registrado ocho brotes de covid y siete de gripe o VRS, con nueve fallecimientos. «Son cifras muy inferiores a las temporadas anteriores», aseguran las mismas fuentes. El último foco en Granada se produjo el 26 de septiembre, con nueve afectados, pero ninguno murió ni requirió hospitalización.

Visitas y mascarillas

Según la Consejería de Salud, en los centros residenciales de personas vulnerables está vigente el protocolo de actuación de IRA, actualizado por última vez en julio de 2023. Este protocolo considera «indispensable» el uso de mascarillas de protección «para reducir la transmisión de infecciones respiratorias», pero solo serían obligatorias «cuando las autoridades de Salud Pública determinen una situación de alta transmisión comunitaria de virus respiratorios».

Las visitas de personas sintomáticas «se deben evitar en lo posible» –no se habla de prohibir– y «en caso de que se produzcan, tanto el residente como la visita deberán utilizar mascarilla». Ana Roldán asegura que, mientras la incidencia del covid siga en valores moderados, no es necesario modificar ese protocolo.

Piden a Salud que endurezca los protocolos en residencias para prevenir contagios

Por su parte, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) advirtió el miércoles en un comunicado del «preocupante» aumento de brotes de covid-19 en las residencias de la comunidad –en Sevilla ha habido catorce este año– y reclamó la aplicación «estricta» de los protocolos de prevención. Entre las medidas que exigen está un refuerzo inmediato y cobertura completa de la vacunación covid-19 y gripe en residencias.

Por su parte, el presidente de la Asociación Andaluza de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), José Luis Pareja, considera que en la situación actual quizá sería conveniente que Salud Pública emitiese alguna directriz a los centros para prevenir los contagios de personas vulnerables, que son quienes más probabilidades tienen de presentar síntomas graves en caso de contagio. En Granada son 24 los centros asociados a Lares, con 1.600 plazas en total.