Las nuevas tendencias de decoración para que nuestro hogar reluzca en Navidad

El invierno es una de las épocas primordiales para atender a las tendencias en decoración de interiores. Su coincidencia con la Navidad nos permite preparar nuestro hogar para el próximo año y que las tradicionales celebraciones de estas fechas sirvan como escaparate de los cambios que estamos preparando en cada habitación.

2019 será el año del coral vivo, según Pantone. Ya sea en moda, diseño o decoración del hogar, este tono entre el rosa y el rojo centrará la atención de los ojos de todo el mundo. Este color cálido es una de las mayores recomendaciones de este año para la decoración de nuestra vivienda en Navidad. Olvidemos los clásicos rojos para proponer una explosiva tonalidad que casa perfectamente con lo que representan estas fechas: calor, familia y unión.

A la hora de preparar la mesa en las comidas navideñas, apostar por este color no será un problema gracias a su fantástica combinación con el color dorado. Aquellas personas que no quieran salirse de los tradicionales colores pueden encontrar en el clásico oro navideño una forma de no abandonar los clásicos mientras permiten que una nueva experiencia inunde la habitación. Puedes combinar estos tonos en servilletas, mantel o el centro de mesa.

Otra apuesta para las próximas semanas es aportar una decoración detallada basada en las divertidas gamas de color 'folk'. Esta tendencia surgida en los años 70 está basada en el textil y en la combinación de múltiples colores en tonos apagados muy diversos. La despedida del año 2018 es una oportunidad para deshacerse de los clásicos adornos de plástico y apostar por telas, lana, colchas y cojines. Lo más importante a la hora de crear una decoración navideña folk es apostar por los motivos étnicos y que dar paso al folclore en nuestro hogar.

La importancia del mobiliario

El primer paso para que nuestro salón esté a la moda es repasar las nuevas tendencias en mobiliario.

Si vamos a acoger a nuestra familia en las pascuas nuestro salón debe estar preparado para dejarles con la boca abierta. Los chaiselongue y sofás rinconera se convertirán en el elemento decorativo de mayor uso. Recuerda adquirir textiles folk o coral para vestir nuestros nuevos muebles y dar la bienvenida al año sin olvidar las últimas tendencias. Para que las comidas y cenas no sean un problema, los expertos en muebles recomiendan adquirir una mesa extensible antes de tan señaladas fechas, evitando problemas de espacio y utilizando toda la dimensión de estas mesas únicamente cuando tenemos visitas.

