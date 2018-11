«Las nuevas generaciones ya no están preocupadas en escribir, sino que aprovechan la inteligencia artificial»

Financial Force, una apuesta por la visibilización femenina

Anita Gyure, responsable de Recursos Humanos de Financial Force, ha celebrado la apuesta de IDEAL por foros como Women in Tech y ha asegurado que apoya esta iniciativa porque la respuesta «está en los datos». A su juicio, es necesaria la creación de foros de trabajo en los que se produzca una mayor visualización de las mujeres, ya que actualmente «sólo el 18% de los puestos técnicos están ocupados por mujeres», a pesar de que el colectivo femenino «ocupa el 57% de todos los puestos profesionales». Esto tiene solución, «hay que despertar el interés de las niñas para que esto no sean áreas de conocimiento para hombres, con una sociedad igualitaria que permita que la participación de las mujeres en el sector sea una norma«.