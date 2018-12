«En Nueva York, poníamos el belén tradicional de la casa de Federico» Laura García Lorca en el interior del Centro Lorca, con la Catedral al fondo. / J.E. GÓMEZ LAURA GARCÍA LORCA | PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA JUAN ENRIQUE GÓMEZ Jueves, 27 diciembre 2018, 01:30

La obra de Gracia Lorca, su presencia, su imagen y recuerdo, ha vuelto a Granada. El año 2018 ha sido el de la apertura del Centro Lorca, de la institución y museo que, de la mano de la Fundación Lorca, contiene el legado del poeta. La sobrina de Federico, Laura García Lorca, ha visto hacerse realidad un proyecto que ha logrado salvar mil y una vicisitudes y que, tras muchos años de espera, sitúa el nombre y la figura del poeta en el lugar que le corresponde. Laura vive su primera Navidad de vida del Centro García Lorca. Recuerda sus navidades de niña en Nueva York, cuando la familia ponía, aún lo hace, el 'Nacimiento' que los padres de Federico se llevaron consigo al otro lado del océano.

Me gustaría que en este nuevo año que empieza pudiésemos cumplir los objetivos que nos hemos marcado en el Centro Lorca Se ha creado con el fin de albergar el archivo familiar y la biblioteca, y un programa de excelencia en todas las disciplinas. Para mí es algo muy importante. Es un deber conseguir que el centro sea un lugar donde se produzca lo mejor de la creación contemporánea.

-¿Qué es la Navidad para Laura García Lorca?

-Me gusta la Navidad, soy de esas personas 'raras' a las que le gusta. No me parece demasiado adecuado que empiece en otoño, sino más bien en sus fechas, pero son días que, con su dosis de tristeza al pensar en personas que no están, me gusta mantener a rajatabla una tradición que me encanta.

«El próximo año será el despegue del Centro Lorca ya con programación»

-Su Navidad tiene aires de Nueva York...

-Sí, se me juntan las dos tradiciones, la norteamericana y la española, ya que mis primeras doce navidades fueron en Nueva York, pero allí llegaton los 'pastores' de casa de mis abuelos García Lorca y mis abuelos De los Ríos, viajaron con ellos al exilio. Teníamos muchas figuritas de barro, de las populares de Granada, que fueron desde aquí a Madrid y después a Nueva York, y desde allí volvieron a Madrid y ahora a Granada. Me gusta mucho poner el Nacimiento, siempre se ha dicho en casa 'Nacimiento' en lugar de belén.

-¿El que aún colocan en su casa es el original de la casa de Federico?

-En gran parte, porque las figuritas se repartieron entre mis hermanas y yo. He ido comprando algunas, pero ya no se encuentran figuras populares como aquellas, ahora suelen ser de plástico. En los primeros años que vivimos en España, en la calle Elvira encontramos algunas antiguas. Recuerdo que las figuritas que claramente procedían de la casa de Federico de Granada, las donamos a la Huerta de San Vicente. Cuando yo estaba de directora de la Huerta montábamos un Belén allí.

-¿Intentaban rememorar la Navidad española en su niñez en Estados Unidos?

-No era igual porque no había reyes. Se mezclaban las dos tradiciones. Se ponía el Nacimiento, y también el árbol, que era una exigencia de las niñas... En la Nochebuena venían amigos españoles que también vivían en el exilio.

-¿Es cierto que cantaban mucho en casa?

-Sí, cantábamos villancicos españoles, pero es que en nuestro colegio, Dalton Scholl, se cantaba todos los viernes del año, todo el colegio reunido, por lo que la música estaba muy presente en nuestra educación. Hemos tenido, por suerte, la costumbre de cantar y vivir la música.

-Por fin los fondos de la Fundación Lorca están en Granada, usted siempre estuvo convencida de que se conseguiría.

-Este proyecto empezó como iniciativa de la Fundación en el año 2002 y en el 2004 firmamos el primer acuerdo, así que si pensamos que ya han pasado 14 años, era algo que tenía que pasar. Tenía que llegar a buen término. El Centro se ha hecho a medida de un archivo y un legado, no al revés.

-La obra de Federico está en Granada, pero ¿trabajan ahora en llenar de contenido el Centro?

-El paso fundamental ha sido el traslado definitivo de los fondos y ahora, desde luego, nos queda el programa, el contenido. Queremos empezar con todo muy claro, con personal, presupuesto y todas las garantías. El año 2019 será el despegue empezaremos a funcionar con normalidad.

-¿Pensó alguna vez en tirar la toalla y abandonar el proyecto del Centro?

-Íntimamente, sí. Había momentos en que parecía posible, pero la fuerza del proyecto, el sentido que tiene y que se había hecho tanto, me impedían abandonar. Me daban fuerzas.