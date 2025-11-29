La nueva vida del último morador de la Abadía de los Cipreses Kamal denuncia el vandalismo que sufre en la casería de Peligros que okupa desde hace pocos meses tras estar dos años en la calle

El nuevo hogar de Kamal se sostiene sobre muros viejos, escombros y un frío que trata de ocultar con un montón de mantas, pero él no pierde la amabilidad y la sonrisa ni un segundo. Le basta con poder resguardarse de la lluvia y del miedo de vivir en la calle. Aunque ello le suponga aguantar el olor a humedad que impregna la casería en ruinas que okupa en Peligros y el vandalismo de algunos chavales en torno a la que se ha convertido en su casa desde hace pocos meses.

«Me tiran piedras, tratan de entrar para hacer botellón, hogueras...y vete a saber qué más», cuenta. Lo sabe porque el rastro de lo que antes hacían en su interior aún es visible desde las oquedades. Los restos de muebles medio quemados, cristales o latas oxidadas por el paso del tiempo se acumulan justo al lado de las dependencias donde Kamal duerme. Las pintadas y grafitis llenan las paredes y dan fe del descontrol que había dentro. «Me gritan y me molestan hasta que pasa la madrugada y cogen y se van. Lo único que quiero es vivir en paz», lamenta. Lo asume con templanza y resignación mientras trata de adecentar como puede los muros que lo protegen. Ha levantado una especie de tabique junto a la puerta que da acceso al salón y su habitación y cubre la parte superior de la misma con unos plásticos para impedir el paso del agua durante las tormentas. También ha tapiado algunas ventanas y los recovecos que facilitaban la entrada. «Este es mi palacio», dice mientras enseña a IDEAL el techo bajo el que vive de prestado. No es su casa, pero la defiende como si lo fuera. Lo enseña con naturalidad a este periódico, al igual que hizo con la Abadía de los Cipreses. Este lugar es lo único que le quita de dormir en la calle, donde ha vivido durante dos años en una chabola que él mismo construyó en Albayda.

«Ahí me han robado todo lo que tenía. Una simple cafetera, comida...no se lo deseo a nadie. No hay nada peor», asegura. Trata de evitar todo lo posible esa opción mientras intenta regularizar su situación en España, a donde llegó hace ya siete años.

A lo largo de este camino, ha vivido también en la Abadía de los Cipreses junto a otros tres moradores. «No teníamos donde ir, pero cuando llegó la policía, cada uno tomó su camino», relata. Ahora intenta seguir el suyo en esta casería abandonada de Peligros a la que entró hace tres meses y en la que se quedó tras hablar y tener el permiso de los propietarios.

«No nos importa que esté ahí, aunque sentimos que la casa no esté mejor. Queríamos ayudarlo en lo que fuese posible», afirman los propietarios. Kamal, mientras tanto, se ha convertido en una especie de guardián que cuida esta casería familiar abandonada que acumula más de 60 años.

Nació en Marruecos hace 52 años, pero prefiere olvidar cómo era su vida allí. Ni siquiera se detiene en contarlo, pero su rostro habla por sí solo. Se abre paso con firmeza rodeado de ruinas a ambos lados. Una calidez que se aisla del exterior invade la cocina-salón que ha improvisado y que está seguida por la habitación en la que duerme. Es amplia, pero austera. Cuenta con una cama, un sillón y algunas cajas en las que guarda su ropa y numerosas mantas. No quiere volver a sentir nunca más en sus huesos lo que es dormir a ocho grados bajo cero. Cuenta su historia mientras levanta el rostro con timidez para que lo fotografíen y baja la mirada sin buscar protagonismo. «No quiero una vida perfecta, quiero una vida feliz», añade.

Carece de suministro de luz y agua, pero se sirve de un bidón junto a la puerta para cumplir con las tareas del hogar y asearse. Eso es lo primero. Deposita en un rincón el tayín que cocina cuando aún es de día y se alumbra con la linterna de su móvil por las noches para comerlo. «La comida no me puede faltar, la hago yo con mis propios manos», asegura. Cocinar es una de sus pasiones, hasta ha aprendido a preparar paella. Junto a la despensa donde guarda las verduras, un ejemplar de 'Los juegos del hambre' saca a la luz otra de sus aficiones. Esos pasatiempos completan sus días aunque también trabaja de aparcacoches donde puede.

Emigró de su país en busca de un futuro mejor. Y ahora es colabora en la Asociación de Voluntarios Andaluces, donde reconocen su trabajo e implicación y se deshacen en elogios hacia su persona. Kamal, al mismo tiempo, devuelve palabras de agradecimiento a quienes le han ayudado estos años, en especial a Felicidad y Antonio, dos amigos. Relata su historia sin apartar su atención de la entrada de la que hace pocos días tiraron la cancela a patadas. «Me haría falta una puerta de hierro para protegerme durante las noches», dice. Es lo único que pide. Solo quiere dormir sin tener que tener siempre un ojo medio abierto como hacía cuando estaba en la calle. .

