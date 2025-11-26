Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

TLas obras comenzaron en primavera de este año Pepe Marín

La nueva San Antón no podrá tener terrazas

El gobierno local incluye a la calle en el listado de vías en las que los comercios no pueden sacar veladores

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

La remodelación de San Antón implicará cambios para los negocios de la zona. El gobierno municipal se plantea la posibilidad de incluir a la calle ... en la zona de exclusión de veladores, un listado de vías en las que los establecimientos hosteleros no pueden sacar sus mesas al exterior.

