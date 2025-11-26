La nueva San Antón no podrá tener terrazas

La remodelación de San Antón implicará cambios para los negocios de la zona. El gobierno municipal se plantea la posibilidad de incluir a la calle ... en la zona de exclusión de veladores, un listado de vías en las que los establecimientos hosteleros no pueden sacar sus mesas al exterior.

La iniciativa será llevada este miércoles a las comisión de terrazas, según han confirmado fuentes municipales. Con ella se pretende salvaguardar la actividad comercial de la calle, una de las más relevantes de la ciudad.

La medida sigue el camino de limitación aprobada en el mandato anterior por el PSOE. El gobierno dirigido por Paco Cuenca prohibió las terrazas en 22 calles del Centro, como Alcaicería o Mesones, para evitar que estas zonas peatonales fueran tomadas por los bares.

Según ha podido saber IDEAL, el informe con el que defiende la propuesta el equipo de gobierno de Marifrán Carazo reconoce el «buen funcionamiento» de esta limitación y justifica la inclusión de San Antón en el listado para evitar que la nueva configuración, que da más espacio al viandante, sea aprovechada por los establecimientos hosteleros en perjuicio de peatones y comercios.