Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Comisión de Presidencia, Cultura, Deportes y Juventud, este martes. R. A.

La nueva oficina de Turismo junto al Teatro Isabel la Católica abre el 13 de diciembre

Granada contará por primera vez con un único punto de venta físico en la capital que reunirá los tres grandes productos de la oferta turística y cultural: la Granada Card, el forfait para Sierra Nevada y la Dobla de Oro

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:52

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ya tiene fecha para la inauguración de la nueva oficina de turismo que se ubicará junto al teatro Isabel la Católica. ... Será el próximo sábado 13 de diciembre, tal y como se ha anunciado hoy durante la Comisión de Presidencia, Cultura, Deportes y Juventud. El proyecto fue presentado en el mes de septiembre y estaba previsto que estuviese en marcha en un plazo de entre un mes y medio y dos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  5. 5

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  8. 8

    Luca Zidane revive sus fantasma
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva oficina de Turismo junto al Teatro Isabel la Católica abre el 13 de diciembre

La nueva oficina de Turismo junto al Teatro Isabel la Católica abre el 13 de diciembre