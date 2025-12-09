La nueva oficina de Turismo junto al Teatro Isabel la Católica abre el 13 de diciembre

El Ayuntamiento de Granada ya tiene fecha para la inauguración de la nueva oficina de turismo que se ubicará junto al teatro Isabel la Católica. ... Será el próximo sábado 13 de diciembre, tal y como se ha anunciado hoy durante la Comisión de Presidencia, Cultura, Deportes y Juventud. El proyecto fue presentado en el mes de septiembre y estaba previsto que estuviese en marcha en un plazo de entre un mes y medio y dos meses.

Con la apertura de esta oficina, Granada contará por primera vez con un único punto de venta físico en la capital que reunirá los tres grandes productos de la oferta turística y cultural: la Granada Card, que unifica en un solo pase las entradas a los principales monumentos de la ciudad, incluida la Alhambra; el forfait para Sierra Nevada, que facilita el acceso a la estación de esquí; y la Dobla de Oro, entrada combinada que permite disfrutar de la Alhambra junto con un conjunto de monumentos del Albaicín y el centro histórico.

Las obras cuentan con una inversión de 80.000 euros, gracias a la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, desarrollado en colaboración con la Junta de Andalucía. Esta aportación económica ha permitido poner en marcha la adecuación del nuevo espacio, dotándolo de los recursos necesarios para responder a las demandas de un turismo más avanzado, accesible e innovador.

La futura oficina supondrá un paso decisivo en la vocación de Granada de consolidarse como Destino Turístico Inteligente, un modelo apoyado en cinco pilares fundamentales: gobernanza, tecnología, innovación, accesibilidad y sostenibilidad, con el que no solo se pretende modernizar la gestión turística, sino ofrecer una experiencia integral y transformadora a quienes visitan la ciudad, según explicó el Ayuntamiento en la presentación de este proyecto.