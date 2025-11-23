Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los alumnos del CEIP Fuentenueva juegan a baloncesto y a juegos de mesa en el recreo. Javier Martín

La nueva ley del recreo que acabó con el monopolio del fútbol y los conflictos

Los colegios de la provincia de Granada ofrecen desde parchís, baloncesto y tenis de mesa hasta huertos, Twister y rocódromo

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:47

Comenta

¿Sabían que en el colegio Nazaríes de Armilla los niños pueden jugar al Twister en el recreo? ¿O que en el Emilio Carmona de ... Maracena tienen un rocódromo para escalar? Pues no son excepciones. En los últimos años, los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Granada han ido adoptando medidas para que el patio no gire en exclusiva en torno al fútbol y ahora estos parones se han convertido en una especie de miniolimpiadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6

    Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
  7. 7

    «El del VAR decidió que no era roja»
  8. 8 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  9. 9

    A un palo de otra remontada
  10. 10 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva ley del recreo que acabó con el monopolio del fútbol y los conflictos

La nueva ley del recreo que acabó con el monopolio del fútbol y los conflictos