La nueva ley del recreo que acabó con el monopolio del fútbol y los conflictos

¿Sabían que en el colegio Nazaríes de Armilla los niños pueden jugar al Twister en el recreo? ¿O que en el Emilio Carmona de ... Maracena tienen un rocódromo para escalar? Pues no son excepciones. En los últimos años, los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Granada han ido adoptando medidas para que el patio no gire en exclusiva en torno al fútbol y ahora estos parones se han convertido en una especie de miniolimpiadas.

Además de chutar un balón, los escolares granadinos pueden participar en actividades de lo más variopintas. Según el colegio, se pueden encontrar desde deportes como baloncesto, ping-pong y voleibol hasta juegos tradicionales como la rayuela, el cinco en raya y el parchís. Se han creado incluso aulas de jaque y huertos. Para todos los paladares.

Desde que la Consejería de Desarrollo Educativo aprobó las órdenes de 30 de mayo de 2023, existen directrices

Hace al menos un lustro que los primeros claustros detectaron la necesidad de integrar otros tipos de entretenimiento para que el tiempo en el patio fuera más inclusivo y activo. Actualmente, sin embargo, todos deben funcionar de esta manera. Desde que en 2023 la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía aprobara las órdenes de 30 de mayo, existen directrices. El recreo está regulado.

Según lo recogido en el BOJA, «el objetivo es potenciar las interacciones entre el alumnado, ofreciendo diferentes opciones lúdicas y actividades (juegos tradicionales, talleres, etc.) que favorezcan la inclusión, la convivencia positiva, la sostenibilidad y un estilo de vida saludable, independientemente de sus habilidades o necesidades especiales».

Foco de conflicto

El CEIP Fuentenueva, en Granada capital, fue uno de los pioneros. Hace cinco años, antes de que existiera ninguna normativa, ya vieron que el fútbol generaba «muchos conflictos». La jefa de estudios, Cristina Martínez, recuerda que los niños se volvían «muy competitivos». «Solo querían ganar, no jugaban con deportividad. Todas las semanas se trasladaban problemas al aula y se perdía tiempo de clase. Empezamos a mirar alternativas y se nos ocurrió integrar el taller de jaque en el patio. Luego pintamos juegos de suelo y pusimos mesas», repasa.

«Antes, se aburrían y se chinchaban. Había más estrés porque estaba todo muy limitado»

Para evitar el conflicto, hay truco: un calendario. En el CEIP Nazaríes de Armilla, además de opciones divertidas como el Twister o el UNO, hay fútbol, baloncesto y ping-pong, pero cada día le toca a un curso. «Antes, si veían dibujos animados agresivos se pelaban y decían que era de mentira, pero era de verdad. Se aburrían y se chinchaban. Había más estrés porque estaba todo muy limitado», señala la directora, Loli Ruiz.

Inclusión real

En algunos casos, el recreo inclusivo va más allá de ofrecer actividades diferentes. En Parque Nueva Granada, «por el contexto, el trabajo es más holístico, más transversal. Lo más importante es la socialización, que se sientan parte de una comunidad», apunta Irene Román, directora. Allí conviven niños con altas capacidades, con discapacidad, con todo tipo de realidades.

Con opciones, siguiendo un calendario y ayudando en el reparto de material, los alumnos aprenden respeto y compañerismo

La colaboración es clave. «Los mayores sacan y guardan los materiales, hacen de mentores y son mediadores. Así han aprendido respeto y compañerismo», asevera la responsable del CEIP Emilio Carmona, Begoña González. Este colegio de Maracena no tiene fútbol, pero sí rocódromo. Vigilar todas las actividades que se ofrecen es «complicado». «Los estudiantes de la UGR en prácticas nos ayudan mucho, pero faltan recursos».