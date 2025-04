Así es la nueva escuela infantil de 0-3 en Granada donde los bebés aprenden inglés jugando

Martes, 15 de abril 2025, 10:00 Compartir

Tu hijo no necesita esperar a ser mayor para empezar a aprender. ¿Sabes qué pasa con los primeros años de vida? Que no vuelven.

Eso lo sabes tú, lo sabemos todos… pero no siempre lo aplicamos. Muchos padres siguen creyendo que la educación «de verdad» empieza en Primaria. O como mucho, en Infantil. Pero la realidad es otra: lo que tu hijo puede aprender entre los 0 y los 3 años, no lo va a volver a aprender de la misma manera nunca más.

Y no estamos hablando solo de hablar antes o después.

Estamos hablando de cómo se relaciona.

De cómo gestiona la frustración.

De cómo explora, experimenta, prueba, se equivoca… y vuelve a probar.

Estamos hablando de su autonomía. Su autoestima. Y sí, también, de su idioma.

Porque aunque te suene fuerte, sí, un niño de 8 meses puede empezar a aprender inglés. No lo hará con frases largas ni con vocabulario académico, claro. Pero lo entenderá. Lo absorberá. Lo integrará como parte de su día a día, si se lo presentas de forma natural.

The Globe Kids: un nuevo concepto de escuela infantil en Granada

Con esa idea muy clara, The Globe ha inaugurado su segundo centro infantil en Granada, diseñado exclusivamente para niños y niñas de 0 a 3 años. Se llama The Globe Kids, y está en un lugar que muchos padres agradecerán: Carretera de la Sierra 44, junto al Paseo del Salón.

Una zona céntrica, bonita, tranquila y de fácil acceso. Sí, en pleno corazón de Granada, pero sin el caos de tener que dejar el coche en doble fila o pelearse con el tráfico.

Aquí no se enseña inglés. Aquí se vive

El pilar más visible (y buscado por muchas familias) es el inglés. Pero esto no va de poner canciones en inglés ni de enseñar los colores con flashcards.

Aquí todo el equipo habla en inglés con los niños desde que entran por la puerta hasta que se marchan. Profesionales con formación en Educación Infantil, bilingües o nativos, que no dan «clases de inglés», sino que lo utilizan como lengua natural para comunicarse con ellos.

Y sí, aunque tu hijo aún no hable, aunque solo balbucee o esté dando sus primeros pasos… su cerebro está trabajando. Está registrando sonidos, entonaciones, estructuras. Y eso, según todos los estudios en neuroeducación, es oro puro.

Un regalo que le durará toda la vida.

Montessori + inteligencias múltiples: educación con sentido (y sin prisas)

Pero si por algo se diferencia The Globe Kids es por su enfoque metodológico. Aquí no se trata de meter inglés con calzador. Se trata de respetar la infancia como lo que es: una etapa preciosa, intensa y delicada que merece acompañamiento, no aceleración.

Por eso, el centro trabaja con la metodología Montessori y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿En qué se traduce eso?

- En que los niños no son obligados a hacer lo mismo al mismo tiempo.

- En que cada uno sigue su ritmo, con actividades adaptadas a su momento evolutivo.

- En que se respeta su curiosidad, sus intereses, sus tiempos.

- En que se fomenta su autonomía real: desde servirse agua solos hasta elegir con qué quieren jugar.

- Y en que se cría desde el respeto, no desde el castigo ni los premios vacíos.

Aquí no se encasilla a los niños. No hay etiquetas.

Solo una pregunta constante: ¿Qué necesita este niño ahora mismo para desarrollarse de forma plena y feliz?

Un entorno cuidado hasta el último detalle

El espacio también habla. Y en The Globe Kids, lo hace con suavidad, con orden y con propósito.

Las aulas están preparadas según los principios Montessori: materiales a su altura, colores suaves, rincones de calma, zonas de movimiento libre y mucho contacto con lo natural. No hay pantallas. No hay ruido innecesario.

Hay respeto, armonía y una sensación clara de que ese lugar está pensado para ellos.

Además, se fomenta la comunicación diaria con las familias. Aquí no dejas a tu hijo «y ya está». Aquí sabes lo que hace, cómo se encuentra, en qué momento está. Porque el triángulo familia-escuela-niño funciona de verdad cuando hay confianza y comunicación real.

Esto no es una guardería. Y no lo decimos por quedar bien

Lo decimos porque lo creemos.

Porque lo vivimos cada día.

Esto no es un sitio donde «dejar al niño un rato». Esto es una escuela infantil con mayúsculas. Un lugar donde tu hijo se siente acompañado, mirado, entendido. Donde se respeta su ser. Y donde, además, se le abre la puerta a un segundo idioma sin esfuerzo ni clases extraescolares.

«Hay muchas formas de pasar los primeros años. Pero si podemos elegir, que sea en un sitio donde tu hijo pueda crecer libre, seguro y feliz. Y si además lo hace en inglés… mejor todavía.»

¿Quieres conocer The Globe Kids?

Si tienes un hijo o hija entre 0 y 3 años y estás en ese momento de «¿será demasiado pronto?», te entendemos. Es una decisión importante. Por eso te invitamos a venir, a verlo, a hablar con nosotros y a comprobar por ti mismo lo que aquí ocurre.

Porque una cosa es lo que te cuentan.

Y otra muy distinta es lo que se siente al entrar.

Solicita tu visita personalizada en:

https://www.theglobeformacion.com/landing/cei/

Estamos en Carretera de la Sierra 44, junto al Paseo del Salón (Granada)

Síguenos en Instagram: @theglobekids