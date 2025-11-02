Nueva cumbre para revisarlas ofertas de la integración

El proyecto para la integración del ferrocarril en la capital nazarí vivirá este martes un nuevo episodio relevante con la reunión que mantendrán las administraciones ... promotoras de la iniciativa. Representantes del Ministerio de Transportes, de la Consejería de Fomento y del Ayuntamiento de Granada se encontrarán para revisar las ofertas presentadas a la licitación aprobada a finales de junio, que contiene los primeros estudios para resolver los flecos técnicos de la operación.

El plazo de presentación de ofertas caducó el pasado 31 de octubre a las 13 horas. Al cierre de esta edición, sin embargo, aún no había información sobre el número de propuestas presentadas por las empresas. Sea como sea, la información recopilada será analizada por los técnicos en la cita de mañana, un encuentro que servirá también para acordar el calendario de aprobación de los trámites y tratar que los contratos se adjudiquen con la máxima celeridad posible.

Todas las partes involucradas en la integración del tren ya avanzaron el verano pasado el interés por acelerar el proceso con el objetivo de que las obras no se demoren. Sobre la mesa sigue en pie la voluntad tanto del Gobierno como del resto de administraciones participantes de que el proyecto, que pretende acabar con la 'cicatriz' de las vías en la ciudad y ampliar la estación de Andaluces, sea una realidad en el horizonte de 2031, cuando Granada se juega ser capital europea de la cultura.

Licitación

La licitación cuyas ofertas deben analizar este martes los técnicos fue lanzada el 25 de junio pasado e incluye los pliegos técnicos que definen un proyecto que, entre otras cuestiones, duplicará la superficie de la estación para que pueda dar servicio a más de 8.000 pasajeros diarios y acoger al menos 10 frecuencias con Madrid y Barcelona, además de otras 16 con Sevilla, Málaga y Almería.

La documentación emitida revela también la fórmula que se empleará para mejorar la conectividad entre Rosaleda, Chana, Pajaritos y Bobadilla, con la renovación completa del haz de vías a su paso por los barrios y la construcción de un sistema que conjuga falsos túneles y viaductos con nuevas zonas verdes y de esparcimiento.

En paralelo, se pretende construir un nuevo intercambiador de buses junto a los Paseíllos Universitarios que reunirá todas las paradas metropolitanas ahora distribuidas por el entorno de la estación.

A esto se suman los estudios encargados para posibilitar la eliminación del ramal de la Granada-Moreda que parte en dos el barrio de los Periodistas y Cerrillo Maracena, lo que permitirá sacar las mercancías de Andaluces al exterior de la ciudad, así como la implantación de una línea de cercanías que conecte Granada con el aeropuerto y cuente con apeaderos en Chana y los aledaños de La Azucarera en Bobadilla, entre otros puntos.