Nueva Cartuja presume de un barrio multicultural

Aún falta media hora para el comienzo del esperado encuentro multicultural organizado por la asociación de vecinos Nueva Cartuja cuando los asistentes empiezan a llegar. ... Hacen cola a las puertas del centro cívico del barrio mientras comentan el éxito de la jornada el año pasado. «Había tanta gente que tuvimos que sentarnos en el pasillo, el auditorio estaba a rebosar», comentan.

La asociación de vecinos de Nueva Cartuja, en distrito Norte, organiza desde hace cuatro años un encuentro multicultural con los Amigos de Marruecos, la Asociación Peruanos Unidos de Granada y la escuela de flamenco 'Fanitas'. Viven con emoción uno de los días más importantes para el barrio y lo hacen con un despliegue de actuaciones y un público a rebosar.

El objetivo, tal y como señalan desde la plataforma vecinal, es fomentar la integración de todas las personas que viven en el barrio, para que todos ellos tengan voz propia y se sientan acogidos.

La tarde comienza en buena compañía y con un gran aplauso de recibimiento a los protagonistas. Son decenas de niños que bailan y se divierten. Liderados por su monitora, Macarena Castilla, pisan firme un el escenario que también acoge un espectáculo de danza inclusiva. El grupo 'Down baila' se suma a la exhibición, que esta también seguida por la representación peruana. Sonrientes, nerviosos y brillantes sienten esa tarde como un momento único. «Lo preparamos durante todo el año, son coreografías que preparamos con mucho cariño. Aquí todo lo hacemos en equipo, los niños aprenden a ayudarse los unos a los otros», dice la responsable, al tiempo que trata de inculcar a cada uno de ellos respeto, cariño y amor.

Ven su barrio como un lugar lleno de humanidad y mezcla cultural y quieren que todo el mundo lo sepa.

La ilusión por esta jornada se aprecia también en el rostro del presidente de la Asociación Amigos de Marruecos, Essmail. Dice que no hay otro distrito en Granada en el que tengan tan buena acogida. A unos metros del centro cívico de Cartuja, un gran cartel da fe de ellos. «Nadie es ilegal, yo soy distrito Norte», se lee. Ya piensan cómo organizar el evento el año que viene.