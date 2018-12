Nochevieja: 12 pistas para dar la campanada en Granada

11

Feliz Ibuprofeno Nuevo

Y cuando te levantaste, la resaca estaba ahí, cual dragón hambriento. Pero no desesperes, hay muchos remedios con los que puedes combatir la resaca. Unos, son para antes. Otros, para después. d elos primeros, por ejemplo, no beber demasiado y siempre con el estómago lleno. Y, ya que vamos a brindar, evitar las mezclas estrepitosas, buscar la calidad y recordar el viejo dicho que explica que los fermentados (vino y cerveza) los inventó dios y los destilados (gin, ron, whiski, vodka) los inventó el diablo. Para el día después, ducha, druta, litros de agua, comida con bien de hidratos de carbono y, si no queda otra, un analgésico.