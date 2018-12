RECUERDOS DE NAVIDAD «La Nochebuena entre bomberos es pasar la Navidad con tu 'otra' familia» El jefe de Bomberos de Granada junto a uno de los vehículos de extinción de incendios. Abajo, de niño junto al árbol en su casa. / J. E. GÓMEZ Gustavo Molina Girela es el jefe de Bomberos de Granada, el responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, un grupo de personas que hacen de la entrega el objetivo fundamental de su labor diaria JUAN ENRIQUE GÓMEZ Lunes, 24 diciembre 2018, 11:34

Tiene un trabajo especial, directamente relacionado con la solidaridad y el servicio a los demás. Gustavo Molina Girela es el jefe de Bomberos de Granada, el responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, un grupo de personas que hacen de la entrega el objetivo fundamental de su labor diaria. Gustavo es familiar, vive de forma especial la Navidad en su casa y en su trabajo, porque en Nochebuena, los días de fiesta, también pueden ocurrir accidentes, incendios, personas que necesitan ser rescatadas. Para él, en el parque de Bomberos los profesionales de guardia también celebran la Navidad, con su segunda familia.

-¿Cómo vive estas fechas el jefe de los bomberos?

-Me gusta, me alegra. La Navidad siempre me ha ilusionado. Este año habíamos pensado montar en el parque un gran árbol navideño e invitar a los niños de los colegios y a hacer alguna actividad de celebración de la Navidad. Ya este año no ha podido ser porque no nos ha dado tiempo, pero guardamos la idea para el año que viene.

-Y a nivel personal, ¿también son fechas especiales?

-Indudablemente me gusta mucho, porque vengo de una familia muy grande. Yo tengo tres hermanos, pero la familia de mi padre son diez hermanos y por mi madre otros tres y la parte de mi mujer son otros cinco, así que imagínese, siempre hay niños y jaleos cuando nos juntamos aunque solo sea una parte. La casa siempre está llena. Me gustan las reuniones, desde que era niño en Pedro Ruiz, al lado de Santa Fe. Me encanta pasear por el Centro de Granada en estas fechas con mis niños.

-¿Qué recuerdo tiene de la Navidad en un pequeño pueblo como Pedro Ruiz?

-No se me olvida que la Nochebuena, como nos conocíamos todos los que vivíamos en el pueblo, íbamos de casa en casa para felicitar las fiestas, los mayores y los niños, cuando llegábamos nos ponían los mantecados y a los mayores la copita de anís. Era muy bonito. Ese recuerdo lo conservo porque ya no se hace y se añora. Me gustaría volver a esa comunicación.

En el parque

-Los bomberos no cierran por Navidad. ¿Cómo se vive en el parque en estas fechas?

-Supone trabajar con una especial sensibilidad. Tenemos una norma, incluso por escrito: los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 5 de enero no se pueden pedir días libres. Si te toca trabajar ese día entendemos que la Navidad la vas a celebrar con tu segunda familia. No está bien visto que alguien intente saltarse esa fecha. Hay un aspecto negativo, que no estás con tus hijos, pero por otra parte tiene la compensación de ayudar quien lo necesita, pero estos días, mucho más. En el parque se respira un aire de mayor solidaridad. Es duro cuando no logras evitar la catástrofe o el mal de otros.

-¿Qué espera el jefe de Bomberos del año que ahora empieza?

-Que la labor que desarrollo como responsable repercuta en mis compañeros y que el ciudadano se sienta protegido y cuidado por el servicio de bomberos. Me gustaría poder dar cobertura a mis compañeros, ayudarles a ellos y a los ciudadanos. Espero no equivocarme con mis decisiones y que podamos hacer un trabajo mucho más eficiente en la calle. Una prioridad fundamental es adaptar las infraestructuras a las necesidades de las brigadas operativas y también para vehículos que consideramos necesarios para mejorar el servicio. También me gustaría mejorar las instalaciones de la Agrupación de Protección Civil.

-¿Qué le pediría a los ciudadanos?

-Que entiendan que cada vez nos encontramos con mayores dificultades en las calles, desde cómo llegar a un sitio, conocer sus características y actuar en solo unos segundos. Cuando llegas a un incendio, a un accidente de tráfico, por ejemplo, no sabes qué te vas a encontrar y tienes que tomar decisiones inmediatas. Estamos preparados, es nuestro trabajo, pero pedimos que se nos deje actuar.