Una noche de 'guardia' al inicio del curso IDEAL pasa una noche con la Policía Local de la capital para conocer las actuaciones típicas de estas fechas, dominadas por los botellones, las fiestas, el consumo de drogas o las riñas vinculadas al ocio nocturno

Sandra Martínez Domingo, 12 de octubre 2025, 23:40

La noche aún no ha empezado para muchos cuando la Policía Local de Granada recibe el primer aviso por botellones. Es viernes y el reloj apenas marca las 21.45 horas, pero parece que hay quien no quiere perder el tiempo. La alerta procede de un parque en la zona de Barranco del Abogado. IDEALes testigo, pues acompaña esta noche a los agentes para ver cómo es para ellos el inicio del curso. Los vecinos que han llamado se quejan por ruidos y la presencia de jóvenes en el espacio público. La unidad Dauro 30, del grupo de apoyo a las patrullas de barrio, se dirige al lugar de los hechos. No hay tiempo que perder. Siete agentes que se desplazan en un furgón y un coche patrulla llegan al entorno unos minutos después.

La entrada al parque se produce en dos grupos y despierta la reacción de los infractores. «¡La Policía!», se escucha. Algunos echan a correr, pero otros no tienen escapatoria. Litronas, botellas de ginebra, hielos que empiezan a formar charcos y el olor característico a alcohol destilado confirman la falta. Los agentes identifican a casi medio centenar de jóvenes que rozan la mayoría de edad y los proponen para sanción. La noche empieza fuerte. Los policías aseguran que los botellones toman las calles de Granada al inicio del curso universitario, antes de que entre el frío. «La multa hace que más de uno se lo piense a la próxima ocasión», comentan. La sanción asciende a 150 euros.

Los agentes detienen a un individuo que portaba MDMA, éxtasis y ketamina en el entorno de una discoteca

La estampa se repite en la calle Calderón de la Barca o en el Aljibe del Zenete, donde las cámaras de seguridad graban también a un joven mientras hace una pintada en el Bien de Interés Cultural (BIC) del siglo XVI, que termina cubierto –aún más– de garabatos de tinta negra que manchan el privilegiado entorno. La ronda debe continuar. Lo hace con cierta tranquilidad por la calle Ganivet, donde controlan el orden público y que ninguna despedida de soltero, que también abundan, se desmadre. Calle Elvira o Alhamar son las siguientes y se extrema la precaución, pues la semana anterior se registraron dos peleas en apenas cien metros.

Detenciones y cacheos

La noche se adentra en Granada y las concentraciones de quienes se echan a beber a la calle van ahora ligadas al consumo y menudeo de drogas. La primera parada, ya de madrugada, se produce en un local de ocio en la zona de Neptuno. Es el punto donde los agentes requisaron la semana anterior a un individuo 80 pastillas. Los cacheos terminan en esta ocasión sin resultados. Los agentes comentan que este inicio de curso están detectando más 'tusi' –cocaína rosa–, popper y MDMA. «Vacían los vapeadores por dentro y esconden ahí las sustancias o pastillas», alertan los policías, que obligan a fumar a los portadores delante de ellos para ver si esconden o no alguna sustancia.

Es muy tarde ya y la acción se calienta en los alrededores de una sala de fiestas de la Chana, lugar en el que continúa la ronda. Coches con altavoces y una gran aglomeración de jóvenes llega a cortar el tráfico en un carril mientras consumen alcohol sin miramientos. Las identificaciones y los registros se suceden y se saldan hasta con un detenido, al que se le incautan pastillas, ketamina y éxtasis líquido. Premio.

La madrugada avanza inexorable, pero no frena las ganas de fiesta de los jóvenes. Tampoco a la Policía Local, que volverá a estar vigilante para mantener el orden del inicio de curso.

