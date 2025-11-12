Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Actuaciones en la A.-92 y la GR-43. Ideal
Obras de la GR-43 entre Atarfe y Granada

Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43

El corte se producirá entre las 22:00 horas de este miércoles hasta las 7:00 horas del jueves

C. L.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras del tramo de autovía GR-43 entre Atarfe y Granada, en el término municipal ... de Granada, con un presupuesto vigente de 14,99 millones de euros (IVA incluido).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  3. 3 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  7. 7

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  8. 8 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43

Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43