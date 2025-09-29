Nissan y el Grupo Eticalidad inauguran una nueva concesión de Tokio Motor, en Jaén

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:35 Compartir

Christian Costaganna, consejero director general de Nissan España y Antonio Gil, Gerente de Tokio Motor en Jaén, inauguraron una nueva instalación de un concesionario Nissan en Jaén. Esta nueva instalación situada en la Calle Ortega Nieto, 3, también contó con la presencia del nuevo Nissan ARIYA Nismo.

La nueva concesión cuenta con unas modernas instalaciones de más de 500 metros cuadrados diseñadas para ofrecer a los clientes la mejor experiencia de marca. En este espacio se puede descubrir toda la gama Nissan en un entorno cómodo y funcional, con áreas de exposición amplias, servicios de atención personalizada y todas las comodidades necesarias para que los visitantes disfruten de una experiencia completa, desde la elección del vehículo hasta el asesoramiento en soluciones de movilidad y posventa.

Christian Costaganna: «Hoy celebramos un acto importante para la marca, la llegada de un nuevo inversor a Jaén, el Grupo Eticalidad, que es sinónimo de éxito». Christian Costaganna destacó los números de esta concesión, «un 4,94 sobre 5 en calidad de ventas y un 4,57 sobre 5 en calidad de postventa y unos resultados de ventas por encima de la media nacional. Son una referencia por la profesionalidad y la competencia del equipo y uno de los principales actores del sector de automoción en Andalucía, con un crecimiento continuo a lo largo de los últimos años, superando las 10.000 unidades vendidas por año. De hecho, han ganado el Nissan Global Award, el premio que concede Nissan a los mejores concesionarios del mundo, en cuatro ocasiones. Representan a Nissan en Córdoba, Jerez, Granada y Jaén lo que permite a Nissan una presencia importante en el cuarto mercado de España, Andalucía». En su intervención con los medios de comunicación, el CEO de Nissan en España comentó que «los objetivos de Nissan en España para este año son: consolidar la cuota del 3%, con un foco claro puesto en las ventas a través de la red de concesionarios y su rentabilidad».

Christian Costaganna también habló del momento del mercado en España y de la electrificación, haciendo alusión a que: «el mercado electrificado ha tenido una cuota de mercado en el mes de agosto por encima del 25% por primera vez y esto es importante para rebajar la antigüedad del parque en España que tiene casi 15 años y, es una oportunidad, para renovar el parque con nueva tecnología sostenible.».

El CEO de Nissan añadió que: «En estos momentos, en España se dan las condiciones adecuadas para impulsar aún más la electrificación: hay más de 40.000 puntos de recarga ya en España y las cifras de los vehículos electrificados hasta agosto muestran ya una cuota por encima del 16% y un crecimiento del 163%. Tenemos las condiciones idóneas para ayudar con esta tecnología a que España mantenga su extraordinaria posición como segundo fabricante europeo de vehículos.».

Por eso Costaganna resaltó que «Nissan tiene una oferta comercial adaptada al mercado:

-una gama de productos eléctricos para cubrir las necesidades de los usuarios en la utilización particular (Ariya, LEAF y Micra) y profesional (Townstar e Interstar)

-una tecnología de transición hacia el vehículo eléctrico que es el sistema híbrido exclusivo de Nissan, el e-POWER: el usuario puede conducir de manera totalmente eléctrica sin la ansiedad por cargar. Con esta techonologia es Qashqai es el Crossover mas eficiente del mercado, 4.5 l /km y una potencia de hasta mas de 200 caballos

-Oferta de valor con hasta 10 años de garantía en toda la gama y el mejor programa para usuarios del vehículo eléctrico Go Electric, que ofrece: adelanto del Plan Moves, , cambio del vehículo eléctrico por otro Nissan en 3 meses, más de 40.000 kilómetros en recargas gratuitas, gracias a los acuerdos con REPSOL, Zunder y Acciona y la instalación del punto de carga de manera gratuita».

Antonio Gil, gerente de Tokio Motor dijo: «El grupo Eticalidad es una empresa con más de 30 años de trayectoria en el sector de automoción. Esta nueva apuesta del Grupo y Nissan por Jaén es un reto más para nosotros y los afrontamos con ilusión y con los mimbres necesarios para llevar la tecnología de Nissan a los hogares de los jienenses».