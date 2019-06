200 niños limpian el río Monachil para que los adultos sigan el ejemplo

Treinta grados en el termómetro y apenas una sombra en el cauce del río Monachil a su paso por la ciudad. Factores extremos que no consiguieron paliar las ganas y la ilusión de los doscientos chavales del Juan XXIII que bajaron ayer al cauce del río. El objetivo, transformar la imagen descuidada y sucia del Monachil para conseguir un lugar de uso y disfrute. Ataviados de gorras, guantes y botellas de agua, los más pequeños del colegio empezaron a adecentar la zona. Para su sorpresa en el cauce no sólo encontraron basura, también descubrieron fauna, aunque bastante pobre. 'Once upon a time a clear river', o lo que es lo mismo, 'Había una vez una vez un río limpio', es el nombre del proyecto y el comienzo de una historia que pretende concienciar de la necesidad de cuidar el entorno natural. «Nosotros en el centro llevamos esta ideología por bandera con muchos proyectos pero ahora, además, salimos fuera del cole para que los vecinos cojan ejemplo y conseguir que se convierta en 'Hay un río limpio'», explica Rubén Martín, maestro de infantil y coordinador del proyecto.

El río Monachil nace en Sierra Nevada y luce sus aguas más puras pero, a su paso por la ciudad, empieza a mezclarse con vertidos residuales y basura que arroja la gente en el encauzamiento afecta a toda la vegetación del bosque de ribera que tiene que haber alrededor del agua. «Los niños deben conocer el impacto medioambiental que tiene la actividad humana en nuestro entorno y, en concreto, en el río que pasa por la puerta de su colegio», cuenta María del Mar de Manuel, profesora de la ESO.

La actividad de ayer consistió en sacar las basuras, analizar el agua, sembrar plantas de especies típicas del medio e instruir a los niños en buenos hábitos. «Nuestra misión no es limpiar todo el recorrido del río, eso ya lo hace Inagra, lo que tenemos que hacer es llamar la atención de la gente para que dejen de mirar al río como un basurero», dijo Martín y añadió que tampoco se trataba de una reforestación ya que los ríos, si están limpios, tienen esa capacidad.

«Con tanta basura las plantas no crecen igual y no nos cuesta nada echar una mano», dijo Miriam Tivanto, estudiante de primero de bachillerato. Este ideal lo comparte también Beatriz Márquez, alumna del Juan XXIII que dijo:«Es un río que lo tenemos al lado del cole y que en vez de hacer excursiones al campo podríamos disfrutar de un río limpio sano».

Sara Bonal, estudiante de bachillerato, recuerda la imagen que tenía el Monachil cuando empezó a estudiar en el colegio. «Al principio llevaba agua y había patos. Me gustaría que después de todo esto cuando pase por aquí dentro de unos años pueda ver el río con agua, peces, animalillos y no ver más esta imagen tan triste», explicó la estudiante.

Muchas asociaciones han participado de forma activa, entre ellas, el presidente de la asociación Zaidín-Vergeles con más de 3.000 miembros, acudió al río para ver que se estaba actuando de forma positiva e Inagra facilitó todos lo materiales, contenedores, guantes, bolsas para residuos y posterior reciclado.

«Esto no es bajar al río a dar un paseo, bajar con doscientos niños supone un trabajo de documentación y autorizaciones que nos lo ha facilitado tanto la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir como el Ayuntamiento de Granada», dijo Martín. El proyecto quiere convertirse en una cadena de favores entre otros colegios y vecinos del río. «Quizás, otros colegios se animen y poco a poco, consigamos el objetivo», contó el profesor. Martín explica que el proyecto ha traspasado fronteras y que el presidente de la asociación Living Peace Internacional está interesado en lanzarlo a nivel mundial. Primero llegaría a Estados Unidos y latino América y posteriormente en Egipto y China, conforme informó Martín. De momento, los residuos recogidos tendrán una nueva vida en el colegio y se convertirán en un espantapájaros reciclado para el huerto ecológico del Juan XXIII.