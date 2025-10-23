Por qué los niños granadinos no tienen clase ni el 3 de noviembre, ni el 4 de mayo ni el día de la Tarasca Los días no lectivos, provinciales y municipales, obligarán a muchos padres a buscar soluciones para conciliar

Los días que no habrá clase en los colegios de Granada

C. Álvarez Jueves, 23 de octubre 2025, 13:41 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

El Consejo Escolar Provincial de Granada aprobó el pasado mes de mayo el calendario correspondiente al curso académico 2025-2026. El curso comenzó el 10 de septiembre para los alumnos de Primaria y el 15 para los de Secundaria y Bachillerato. En todos los casos acabará el 22 de junio, lunes.

Además, se acordaron de forma oficial las fechas clave del curso, entre las que destacan tres jornadas consideradas como no lectivas en el ámbito provincial: el 3 de noviembre de 2025 (lunes), día no lectivo provincial; el 2 de marzo de 2026 (lunes), día de la Comunidad Educativa; y el 5 de junio de 2026, viernes de Corpus y segundo día no lectivo provincial.

De esta forma, se acerca una de esas fechas que obligan a las familias a buscar la manera de conciliar el cuidado de los hijos con las responsabilidades profesionales, ya que el lunes 3 de noviembre no habrá clase, pero sí es un día laborable.

A estos hay que unir los no lectivos locales, que se fijan en los consejos escolares de cada municipio. En el caso de Granada capital, estos dos días no lectivos serán el 4 de mayo (lunes), que se unirá al día 1 de mayo (Día del Trabajo y festivo nacional) para permitir un puente de cuatro días a los escolares granadinos; y el 3 de junio, día de la Tarasca, que unido al jueves de Corpus y el viernes 5 (no lectivo provincial), permitirán disfrutar de otro puente de cinco días.

El calendario aprobado tiene como objetivo garantizar una planificación eficaz y equilibrada del curso escolar, teniendo en cuenta tanto los aspectos pedagógicos como las necesidades de la comunidad educativa, apuntan desde la consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

A los cinco días no lectivos (provinciales, locales y comunidad educativa), se suman los festivos nacionales y regionales, que en este caso se aplican tanto a escolares y docentes como al resto de la población. Los festivos generales que afectan al periodo escolar en Andalucía son:

- 12 de octubre de 2025. Fiesta Nacional de España (pasa al día 13 lunes)

- 1 de noviembre de 2025. Día de todos los Santos.

- 6 de diciembre de 2025. Constitución Española.

- 8 de diciembre de 2025. Fiesta de la Inmaculada Concepción

- 28 de febrero de 2026. Día de Andalucía.

- 2 de abril de 2026. Jueves Santo.

- 3 de abril de 2026. Viernes Santo.

- 01 de mayo de 2026. Fiesta del Trabajo