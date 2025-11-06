«Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»

Los investigadores han encontrado en los volcados de los dispositivos electrónicos intervenidos o recibidos de manos de los propios agentes tanta documentación y grabaciones que ... les supone un quebradero de cabeza determinar incluso el origen de ciertas filtraciones. Un pendrive entregado por un oficial, 1.290 páginas de conversaciones de otro de los policías y horas de grabaciones que dejan numerosos indicios de los presuntos amaños en las oposiciones.

En una conversación entre dos responsables del SIPLG, uno de ellos cesó ya de sus responsabilidades, en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) pone de manifiesto la pretensión de colocar a uno de los hijos del que permanece en la agrupación sindical una de las 40 plazas de la capital referente al año 2020. De hecho, en un informe policial al que ha tenido acceso este medio los investigadores consideran que el investigado establece un símil de los opositores como si fueran clavos. En esta extensa convocatoria, veía opciones de sobra de colocar a su vástago.

«40 huecos son muchos huecos donde clavar un clavo», decía. El otro sindicalista aseguraba en la conversación de Whatsapp que mediaría para que el niño entre en la convocatoria de Santa Fe. Sin embargo, el padre insistía en que debía ser la de Granada. En contraposición, el otro sindicalista cesado manifestaba su intención de dejar su puesto de responsabilidad por su temor a verse perjudicado. «No pasó nada cuando entró la V. ni los sobrinos de C.», respondía el padre del opositor. Este último mensaje fue además uno que valió a los investigadores para entender «que se podía haber cometido amaños previos».

Algunos compañeros apoyaban la pretensión de introducir al hijo del sindicalista en el cuerpo. En una conversación grabada que versaba sobre los opositores que se verían beneficiados, varios agentes valoraban la posibilidad de colocar a familiares de algunos efectivos y afirmaban también que no se fiaban de que «cascaran» por la «poca discreción» y confianza que le merecían los opositores. El responsable del sindicato que cesó de sus funciones preguntaba si iba a ser asequible introducir a varios candidatos en esta convocatoria. Su interlocutor, que fue miembro del tribunal en la plaza de la capital, apuntaba que «podrían asumir seis o siete»

«Me da pena que pena que lleve años estudiando y que no pueda entrar su hijo. Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan», añadió el agente miembro del tribunal en la grabación intervenida por las autoridades. La Policía Nacional considera que de esta conversación «se entiende claramente» que hablan de los opositores que serán elegidos para optar a las plazas convocadas, entre ellos tanto el hijo del jefe, del superintendente José Manuel Jiménez Avilés como del sindicalista. Se puede comprobar en los resultados de las oposiciones que ambos aprobaron.

«Tonto no... lo siguiente»

La UDEF cuenta también con conversaciones del exmiembro del sindicato y el representante actual del SIPLG que hacen alusión a las pruebas de Algarinejo. «Tampoco vería mal colocarlo», dice uno de ellos en relación al hijo de un policía. «Imagino», contesta el exsindicalista. «Imagino y es normal. Me dijo que había hablado con ella del tema de su hijo y le llamó tonto no… lo siguiente», añade su interlocutor por canal de mensajería. La Policía hizo comprobaciones y en el perfil del Facebook de la academia y el sindicato encontraron felicitaciones a dos alumnos del centro de formación que quedaron en primer y segundo lugar en el proceso de Algarinejo. Uno de los aprobados es hijo de otro compañero del sindicato. Actualmente trabaja en el Ayuntamiento. El tercer opositor que consigue la plaza es a su vez hijo de un policía local granadino.

«Hay que ayudar a ese niño, su hermana está muy malica»

Los investigadores también han analizado distintos documentos de audio que hacen alusión a Avilés y los preparativos para los concursos de oposiciones. En uno de ellos, Avilés trataría de conducir la elección de los psicólogos: «que me digas la empresa», «que sí, pero que tiene que entrar en la licitación», decía en relación a uno de los profesionales.

Además, sobre las oposiciones de Albolote, que quedaron suspendidas a la luz de las investigaciones, el superintendente, de acuerdo con el material incautado, habría pedido una plaza para el hijo de un oficial: «Hay un niño que... A ese niño tenéis que ayudarle porque su hermana está muy malica», decía el exjefe.

Cabe destacar además una conversación mantenida entre los dos sindicalistas en 2019 en relación a los ascensos de la categoría profesional de subinspector que se iban a realizar dentro de la Policía Local de Granada, así como la composición de los miembros del tribunal y la necesidad de «poner al día a Avilés». Eso sí, uno de ellos espeta y pide reservar cierta información al intendente: «que no cuente que estuvimos con el interventor».