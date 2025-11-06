Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policía Local de Granada

«Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»

La UDEF analiza audios y conversaciones entre agentes para «colocar» candidatos, entre ellos los hijos del exjefe de la policía y un sindicalista

Pilar García-Trevijano
M. Victoria Cobo

Pilar García-Trevijano y M. Victoria Cobo

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Los investigadores han encontrado en los volcados de los dispositivos electrónicos intervenidos o recibidos de manos de los propios agentes tanta documentación y grabaciones que ... les supone un quebradero de cabeza determinar incluso el origen de ciertas filtraciones. Un pendrive entregado por un oficial, 1.290 páginas de conversaciones de otro de los policías y horas de grabaciones que dejan numerosos indicios de los presuntos amaños en las oposiciones.

