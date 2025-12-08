Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Raúl Pérez, jefe de la Unidad de helicópteros de la Guardia Civil, durante una parada en Sierra Nevada. Pepe Marín

El niño de Almería que soñaba con el mundo aeronáutico

El jefe de la Unidad aérea de helicópteros de la Guardia Civil de Granada se formó en la Academia de oficiales y a sus 34 años es ya capitán

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:34

Comenta

Raúl Pérez siempre tuvo interés por el mundo aeronáutico. Era apenas un niño, pero ya comenzaban a florecer sus aficiones. «Los aviones y helicópteros me ... llamaban la atención», cuenta. Lo que jamás imaginó es que podría compaginar ese sueño con la Guardia Civil, donde actualmente desempeña el cargo de jefe en la Unidad aérea de helicópteros de Granada.

