«Mi niña me pega y encima le tengo que pagar el abogado que la defiende» Los jueces de Menores de Granada intervienen para que personas maltratadas por sus hijos no tengan que sufragar la defensa de sus agresores C. MORÁN GRANADA Viernes, 24 agosto 2018, 02:34

Los responsables de la fiscalía y los juzgados de Menores de Granada han tenido que escuchar en más de una ocasión una queja que parece sacada de 'El proceso', el inquietante relato de Kafka que narra la pesadilla de un hombre atrapado en los engranajes de la maquinaria de la justicia: «Mi niña me pega y encima le tengo que pagar el abogado que la defiende. ¿Eso cómo puede ser?». La buena noticia es que no puede ser. Tanto el ministerio público como los dos magistrados de Menores han intervenido para que las personas maltratadas por sus hijos no tengan que abonar la minuta de los letrados de sus agresores. Aún así, se siguen produciendo casos. No es un problema extendido, pero existe un goteo de reclamaciones.

Cada vez que sucede, los jueces han de dictar un auto -una resolución motivada- en la que advierten de que los progenitores que son víctimas de la violencia de sus descendientes no tienen que correr con los gastos de la defensa de los presuntos delincuentes. Ni que decir tiene que los afectados, que bastante padecen con lidiar con el drama que supone que sus hijos sean unos tiranos, respiran aliviados cuando les llega la notificación de que, el disgusto aparte, el pleito no les va a costar el dinero.

Este tipo de incidentes, que bordean el absurdo, se producen cuando la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita deniega a un menor «el derecho a litigar» con un abogado de oficio. La razón de esa decisión se basa en el hecho de que el chaval no cumple los requisitos que exige la ley para disfrutar de tal beneficio, esto es, que tenga una posición económica desahogada y, en consecuencia, pueda pagarse un letrado.

En estos casos, es evidente que existen «intereses contrapuestos»

Lo que sucede es que no es nada normal que los niños y adolescentes dispongan de un patrimonio suficiente como para abonar los honorarios de un abogado.

Y no vale que lo que se tenga en cuenta sean los ingresos de los padres, porque el derecho a la justicia gratuita es «personalísimo». Así que por ahí no hay resquicio para dejar sin abogado de oficio a los menores infractores.

Pero es que, además, y ya en los casos concretos de maltrato de hijos a padres, existen «intereses contrapuestos», ya que los perjudicados y los supuestos agresores son familia. Y resulta incongruente pedir a los damnificados que contribuyan a la defensa de los malhechores.

Cientos de sentencias

Se da la circunstancia de que la llamada violencia filoparental es un fenómeno demasiado habitual. Anualmente, cada uno de los juzgados de Menores de Granada dictan entre 250 y 300 sentencias cada uno de ellos y el 20% de los chavales condenados lo son por agredir física o psicológicamente (o ambas cosas a la vez) a sus progenitores.

Por lo general, y aunque el mal ya abarca a toda la pirámide social, buena parte de los agresores pertenecen a la clase media o media alta. Los padres -abogados, profesores, médicos, ingenieros...-, no son familias marginales y no tienen problemas económicos.

Otra singularidad: un porcentaje alto de los maltratadores infantiles y juveniles son chicas. En términos absolutos, las niñas delinquen bastante menos que los niños. La relación esta en 80% ellos y 20% ellas. Pero en el caso de los menores que pegan a sus padres, la relación es 70% a 30%. Incluso 60% a 40%. Lo más complicado en estos casos es que los padres den el paso de denunciar a sus hijos. Cuando lo hacen, es que su capacidad de aguante está completamente agotada.

La parte positiva es que la mayor parte de estos chicos se recuperan y vuelven a tener relaciones familiares pacíficas.