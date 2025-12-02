Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nieve en Granada. Ideal

La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará

La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros pudiéndose dar grandes nevadas entre esta noche y el miércoles

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:20

Comenta

La nieve toma el protagonismo en Granada. Una sucesión de frentes fríos está afectando desde principios de semana a Andalucía y especialmente a la provincia ... de Granada, que desde este martes cuenta con varios municipios en alerta por posibles nevadas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa la cota de nieve para la madrugada del miércoles en torno a los 1.200 metros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  5. 5 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  6. 6

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  9. 9 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará

La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará