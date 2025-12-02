La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará

La nieve toma el protagonismo en Granada. Una sucesión de frentes fríos está afectando desde principios de semana a Andalucía y especialmente a la provincia ... de Granada, que desde este martes cuenta con varios municipios en alerta por posibles nevadas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa la cota de nieve para la madrugada del miércoles en torno a los 1.200 metros.

Ya durante la noche de hoy podrían darse algunas nevadas en la provincia, aunque las probabilidades no son muy grandes. Sin embargo, la situación cambia, y bastante, desde la madrugada del miércoles. Las temperaturas serán bastante bajas, con mínimas de alrededor a los 0 grados, y se esperan lluvias moderadas. Esto, sumado a que la cota de nieve será relativamente baja, daría lugar a nevadas en multitud de municipios granadinos.

Según la Aemet, desde las 00:00 horas del miércoles hasta por la mañana de ese mismo día, se producirán nevadas con un 100% de probabilidad en Bérchules, Trevélez, Capileira, Dúrcal, Monachil, Huétor de Santillán, Jérez del Marquesado, Guadix, Diezma, Iznalloz, Benalúa de las Villas, Campotéjar y Noalejo.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para la madrugada del miércoles. Ideal

Además, otros tantos municipios como Válor, Murtas, Dólar, Castril, Huéscar, Baza y Colomera cuentan con probabilidades superiores al 60% de recibir nevadas. Y en el caso de Granada capital y la mayoría de municipios del Área Metropolitana, el porcentaje queda en torno al 45%. De este modo, lo más seguro es que la próxima madrugada haga que gran parte de la provincia amanezca con un manto blanco.

Por la mañana seguirán dándose precipitaciones, por lo que podría seguir nevando en varios municipios granadinos, aunque con menor probabilidad. Y a partir de la tarde los cielos tenderán a despejarse.

¿Volverá a llover y nevar?

Aunque desde la tarde del miércoles se espera que las precipitaciones cesen, lo cierto es que el jueves la inestabilidad volverá a ser la nota predominante en la provincia. Los cielos lucirán cubiertos de nubes, pero no será hasta pasado el mediodía cuando la lluvia regrese a Granada, afectando a prácticamente la totalidad de la provincia. Además, las temperaturas seguirán siendo bajas, con mínimas en torno a los 0 grados y máximas que superarán por poco los 10 grados.