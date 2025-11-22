Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa. Blanca Rodríguez

Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa

El acto contó con la presencia de la cantante granadina Rosa López

IDEAL

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:02

El centro comercial Nevada Shopping, en Armilla, ha encendido el árbol más alto de Europa en un acto en el que ha participado la cantante ... granadina Rosa López. La enorme estructura que ha sido iluminada tiene 573.570 puntos de luz, 2.400 cordones de luz LED, 3.500 lámparas flash y 2.635 metros de hilo luminoso.

