Nerea, Tihtina y Karen: ganadoras de los Premios Destacad@s BBVA e IDEAL en esta 5ª edición

Ellas representan a una nueva generación de jóvenes que han convertido retos como la integración y la inclusión en su razón de ser

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08

Estas alumnas del Grado de Turismo de la Universidad de Granada son un claro ejemplo de superación. Karen, Tihtina y Nerea nacieron en tres continentes ... distintos y han coincidido en su etapa universitaria en esta ciudad, en concreto, en las aulas de la Facultad de Turismo. Con determinación han logrado finalizar sus estudios y encaran su futuro laboral desde distintas posiciones, según los gustos y preferencias de cada una de ellas. Karen, en la actualidad, desarrolla su actividad en las localidad de Las Gabias como agente de desarrollo turístico; Tihtina reside en Bilbao donde ha viajado con su hijo para trabajar en el hotel Barceló Bilbao Nervión a la vez que estudia un Máster en Dirección Hotelera; y Karen está preparando oposiciones para entrar en el Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado.

