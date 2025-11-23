Nerea, Tihtina y Karen: ganadoras de los Premios Destacad@s BBVA e IDEAL en esta 5ª edición

Karen Jhoselin Orellana Zapata

Nacida en Bolivia, lleva más de diez años viviendo en España. Se acaba de graduar en Turismo en la Universidad de Granada, «una etapa que marcó mi vida tanto personal como académicamente». Gracias al esfuerzo y constancia obtuvo dos becas internacionales que le permitieron estudiar en la Universidad de México y Colombia, además de la beca de la universidad. «Todas estas oportunidades ampliaron mi formación y también me ayudaron a crecer, a adaptarme a nuevas culturas y ver el mundo desde otras perspectivas».

Sus inquietudes siempre han estado ligadas a aprender, mejorar y aspirar a algo más, incluso cuando no tenía claro el camino exacto. «Cada proyecto, viaje y reto me han enseñado a confiar más en mí». Después de finalizar sus prácticas en el Hotel Seda Club 5* Gran lujo, ha decidido orientar su futuro hacia el sector público. «Estoy opositando con la meta de entrar en el Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado». Mientras se esfuerza en conseguir este sueño ha recibido un gran impulso con este reconocimiento. .«Cuando recibí la llamada me invadió una mezcla de emoción, nostalgia y mucha gratitud. Nunca imaginé que estaría recibiendo un reconocimiento así. Para mí no es solo un premio cualquiera, sino que es un símbolo de esfuerzo, sacrificio y momentos difíciles que han valido la pena. Es una oportunidad para agradecer a mis padres, que nunca me abandonaron y que han apoyado en cada una de mis decisiones».