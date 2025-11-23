Nerea, Tihtina y Karen: ganadoras de los Premios Destacad@s BBVA e IDEAL en esta 5ª edición
Ellas representan a una nueva generación de jóvenes que han convertido retos como la integración y la inclusión en su razón de ser
Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08
Estas alumnas del Grado de Turismo de la Universidad de Granada son un claro ejemplo de superación. Karen, Tihtina y Nerea nacieron en tres continentes ... distintos y han coincidido en su etapa universitaria en esta ciudad, en concreto, en las aulas de la Facultad de Turismo. Con determinación han logrado finalizar sus estudios y encaran su futuro laboral desde distintas posiciones, según los gustos y preferencias de cada una de ellas. Karen, en la actualidad, desarrolla su actividad en las localidad de Las Gabias como agente de desarrollo turístico; Tihtina reside en Bilbao donde ha viajado con su hijo para trabajar en el hotel Barceló Bilbao Nervión a la vez que estudia un Máster en Dirección Hotelera; y Karen está preparando oposiciones para entrar en el Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado.
Estos premios reconocen el esfuerzo realizado por estas tres jóvenes. Este año se celebra la quinta edición de estos galardones con los que ponemos en valor a estudiantes brillantes que merecen un impulso por el esfuerzo realizado durante su etapa estudiantil. Meritocracia, esfuerzo, ilusión, afán de superación, y una sana ambición, además de disfrutar de lo que hacen, es un denominador común que lleva a estas tres jóvenes a recibir este reconocimiento de IDEAL y BBVA.
En estos años anteriores han recibido este reconocimiento los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunicación (ETSIIT) Sonia Gómez, Álvaro García y Víctor Castro en 2021; los estudiantes de Matemáticas: Lidia Gordo, Mónica Tapia y Antonio Merino en 2022; Armando Fernández, Gloria Muñoz y Slavia Salinas de Ciencias Ambientales en 2023 y Luz Arcos, Audrey Pascual y Antonio José Castillo, del Grado en Comunicación Audiovisual en 2024.
Karen Jhoselin Orellana Zapata
Nacida en Bolivia, lleva más de diez años viviendo en España. Se acaba de graduar en Turismo en la Universidad de Granada, «una etapa que marcó mi vida tanto personal como académicamente». Gracias al esfuerzo y constancia obtuvo dos becas internacionales que le permitieron estudiar en la Universidad de México y Colombia, además de la beca de la universidad. «Todas estas oportunidades ampliaron mi formación y también me ayudaron a crecer, a adaptarme a nuevas culturas y ver el mundo desde otras perspectivas».
Sus inquietudes siempre han estado ligadas a aprender, mejorar y aspirar a algo más, incluso cuando no tenía claro el camino exacto. «Cada proyecto, viaje y reto me han enseñado a confiar más en mí». Después de finalizar sus prácticas en el Hotel Seda Club 5* Gran lujo, ha decidido orientar su futuro hacia el sector público. «Estoy opositando con la meta de entrar en el Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado». Mientras se esfuerza en conseguir este sueño ha recibido un gran impulso con este reconocimiento. .«Cuando recibí la llamada me invadió una mezcla de emoción, nostalgia y mucha gratitud. Nunca imaginé que estaría recibiendo un reconocimiento así. Para mí no es solo un premio cualquiera, sino que es un símbolo de esfuerzo, sacrificio y momentos difíciles que han valido la pena. Es una oportunidad para agradecer a mis padres, que nunca me abandonaron y que han apoyado en cada una de mis decisiones».
Nerea Nogales Megías
Tras comenzar su etapa educativa en Ventorros de San José, realizó la secundaria en Loja y después se trasladó a Granada donde ha realizado el Doble Grado de Traducción e Interpretación y Turismo en la Facultad de Granada. «Fue una época de mi vida donde no solo me formé profesionalmente, también personalmente. Mi primera vez viviendo sola, cerca y lejos de casa, ya que me fui de Erasmus en el año 2021 a los Países Bajos. La Universidad me dio la oportunidad de hacer mis prácticas en la Oficina de Información del Patronato de Turismo de Granada, una experiencia que me permitió estar en contacto con los turistas y conocer el Patrimonio de mi provincia, al que tanto afecto tengo. Gracias a la Fundación Once, tuve también el placer de realizar prácticas académicas externas remuneradas en el Ayuntamiento de Zagra (Granada). Finalicé mi etapa universitaria con mis TFG, ambos enfocados en la accesilidad, un tema que siempre me ha interesado por ser tan necesario para la sociedad».
Actualmente Nerea trabaja como Agente de Desarrollo Turístico en el Ayuntamiento de las Gabias gracias al Programa Emplea-T de la Junta de Andalucía. Recibir este reconocimiento ha sido una gran alegría, «estoy emocionada principalmente por mis padres, a quién sé que les hace bastante ilusión que me otorguen este premio».
Tihtina Habtu Gebrehiwot
Sus primeros diez años los pasó en Etiopía y después se mudó a Guinea Ecuatorial por algo más de 7 años antes de venir a España. «Esa etapa que tanto disfruté marcó profundamente mi personalidad». Eligió Granada como su siguiente destino porque aquí se encontraba su hermana y optó por el Grado de Turismo. «Fui madre a los 24 años. Mi hijo fue prematuro extremo de 25 semanas de gestación. Sin duda, se trata de mi mayor reto en mi etapa formativa y lejos de frenarme, moldeó la persona en la que me estaba convirtiendo».
En paralelo a sus estudios cofundó la asociación de mujeres africanas y afrodescendientes, GEMA. «Quiero ser referente para las mujeres de mi continente, no desde la perfección, sino desde la resiliencia, la autenticidad y la determinación». Hoy en día trabaja en Bilbao, en la cadena hotelera que la acompañó desde sus prácticas formativas mientras cursa un máster en Dirección Hotelera, con la intención de seguir creciendo en el sector turístico. «Soy estudiante, trabajadora, tengo proyectos personales pero, ante todo, soy madre». Al recibir este galardón ha recordando el esfuerzo realizado y las pruebas superadas. «Este premio como estudiante destacada significa mucho para mí, reconoce que el camino no ha sido, ni tiene que ser perfecto, pero que aun así merezco estar aquí».
