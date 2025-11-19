Navidad con duende: una zambomba gourmet en el corazón del Sacromonte

En Granada, la Navidad no baja del cielo: sube desde las entrañas vivas del Sacromonte. Allí donde las cuevas guardan siglos de latido flamenco y ... la ladera parece susurrar secretos antiguos, la magia se palpa. Las zambombas están de plena tendencia, sí, pero vivir una en este enclave —auténtico, primitivo, casi místico— es otra historia: una liturgia festiva donde el villancico se arde, la zambra abraza y cada destello de luz convierte el pasado en un presente palpitante.

Y cuando, además, a ese embrujo se le suma un recorrido gastronómico creado para emocionar, la noche deja de ser un plan y asciende a la categoría de lujo sentimental. Una zambomba, sí; pero una zambomba gourmet, elevada, hecha para quienes buscan algo más que una fiesta.

El próximo viernes, 12 de diciembre, Oferplan Granada de IDEAL y Catering Velázquez dan la bienvenida oficial a la Navidad con una zambomba flamenca que respira Sacromonte por cada rendija: villancicos por bulerías, mantones que vuelan, compases que se vuelven idioma universal. En escena, el grupo flamenco de María Granados promete encender una noche que no se irá del recuerdo. Además, la velada estará amenizada con un DJ de Bodamusic.

Si quieres ser parte de esta experiencia única, donde la música, la tradición y la gastronomía se entrelazan en el corazón del Sacromonte, las entradas ya están disponibles en la plataforma de planes de IDEAL, Oferplan, a un precio exclusivo. Una oportunidad exclusiva para reservar tu lugar en una velada que promete quedarse en la memoria mucho más allá de la última nota de palmas.

Cueva La Fragua — Camino del Sacromonte Una cena exclusiva

El menú diseñado por Catering Velázquez para esta zambomba es un recorrido por la tradición y la modernidad, pensado para despertar todos los sentidos. La velada comienza con un homenaje a la tierra: jamón de Trevélez, queso manchego, tortilla española y picos artesanos. Platos sencillos pero perfectamente ejecutados, el prólogo ideal antes de que el compás del flamenco marque el ritmo de la noche.

A continuación, la propuesta fría despliega un abanico de sabores que juega entre lo clásico y lo contemporáneo: ravioli de salmón con mousse de aguacate, bocaditos de espárragos blancos, roquefort suave, volován coronado con caviar, blini de gorgonzola… Una sucesión de canapés que celebra texturas y contrastes: crema de queso con pistachos, espárragos confitados con mermelada de pimientos, paté de perdiz con olivada, bonito en escabeche con verduritas y un volován de morcilla con mermelada de tomate, elegante y sorprendente.

Cuando el aire se llena de palmas y el compás calienta la escena, llegan los imprescindibles calientes: gambas rebozadas, buñuelos de bacalao y mini croquetas de jamón, dorados y crujientes, acompañados de una selección de bebidas que incluye Rioja, manzanilla, cervezas y refrescos, para brindar al compás de la fiesta.

El final se entrega a la dulzura: mini pastelería, una copa larga y un delicado caldito a la hierbabuena que reconforta y despide la velada con suavidad. Esta zambomba no solo se escucha: se saborea, se vive y se recuerda. En el Sacromonte, cada detalle se convierte en experiencia, y cada experiencia, en emoción.