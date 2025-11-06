Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nace una ruta sacra por camarines y espacios devocionales singulares de Granada

Entre los lugares incluidos en la ruta destacan el Sancta Sanctorum del Monasterio de la Cartuja, el Camarín de San Juan de Dios, la Iglesia del Sagrario, el Camarín de la Virgen del Rosario en Santo Domingo y el Camarín de la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, auténticas joyas del barroco granadino y del patrimonio espiritual andaluz

Europa Press

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:46

Comenta

El Ayuntamiento de Granada, a través de su Área de Turismo, ha presentado la nueva ruta cultural y turística 'Granada sacra: camarines y espacios devocionales ... singulares', una iniciativa que quiere realzar el patrimonio religioso de la ciudad. La propuesta invita tanto a visitantes como a granadinos a descubrir diez enclaves únicos, seleccionados por su valor artístico, su historia y su papel en la devoción popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  7. 7

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  8. 8 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  9. 9 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  10. 10 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nace una ruta sacra por camarines y espacios devocionales singulares de Granada

Nace una ruta sacra por camarines y espacios devocionales singulares de Granada