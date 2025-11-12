El muro de los pintarrajos de Granada
«Las borramos y al día siguiente aparecen otras», lamentan desde la congregación de las Siervas, que prepararan ya un nuevo repintado
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:42
No cabe un rayajo más. Todas las tapias del colegio y convento de las Siervas del Evangelio, en el centro de la capital granadina, están ... ya completamente vandalizadas con rayajos, firmas, inscripciones, frases y dibujos sin ningún tipo de gusto estético. Las últimas aparecieron el pasado fin de semana en los muros que dan a la intesección de las calles Obispo Hurtado y San Marcelino Champagnat.
«Las borramos y tenemos pintadas al día siguiente», lamentan desde la congregación de las Siervas, que ya están preparando un repintado para borrar los pintarrajos. «Estamos esperando a que haya un periodo prolongado sin lluvias para llevarlo a cabo», apuntan. Un gasto que asumen con fondos propios. «No sabemos hasta donde podemos llegar porque ocupamos una manzana entera y son muchos metros cuadrados», aseguran. La parcela de las Siervas limita con Obispo Hurtado, Marcelino Champagnat, Calle Sócrates y el Pasaje de las Siervas, por donde entran los chiquillos a la escuela.
El nuevo contrato de limpieza del Ayuntamiento de Granada contempla la puesta en marcha de una brigada que se dedica exclusivamente a sanear fachadas llenas de grafitis. Este servicio ya ha actuado en el Albaicín. A ello se une un cambio en la normativa que permite intervenir en sitios de interés patrimonial con una autorización genérica por parte de la Comisión de Patrimonio.
