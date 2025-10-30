Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
La zona más afectada fue la Costa, pero llegó a la Alpujarra e incluso al Área Metropolitana
Granada
Jueves, 30 de octubre 2025, 08:36
Aunque el epicentro estuvo en el mar, el susto fue compartido entre Almería y Granada. Un terremoto de magnitud 4,2 en la escala de ... Ritcher se dejó sentir la noche de este miércoles en ambas provincias. El epicentro del seísmo se situó en el Mar de Alborán, a 2 kilómetros de profundidad.
Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el movimiento sísmico se registró exactamente a las 22:38 en la zona marítima identificada como Alborán Norte, que linda con las costas de Granada y Almería. Fue en las localidades de esos dos litorales donde el terremoto se sintió con más intensidad, aunque no hay constancia de que haya causado daños personales ni materiales.
Los datos actualizados del IGN muestran un enorme listado de municipios en los que se pudo percibir este movimiento de tierra, que alcanzó incluso la provincia de Málaga. En la provincia de Granada donde más se pudo percibir fue en la Costa, pero su efecto llegó a la Alpujarra e incluso al Área Metropolitana.
Motril fue una de las áreas en las que más se percibió el seísmo, en zona como Los Tablones, la Perla de Andalucía, Puntalón, Varadero, Playa Granada o Calahonda. También en zonas de la Costa como Salobreña, Lobres, Almuñécar, La Herradura, Torrenueva, Gualchos-Castell de Ferro, Polopos, La Mamola, La Rábita, Jete, Vélez de Benaudalla o Molvízar
En zonas montañosas como la Alpujarra, los vecinos de Órgiva o Cádiar notaron el temblor. Incluso en Güéjar Sierra tuvo efecto, aunque en menor medida.
Su radio de acción llegó incluso al Área Metropolitana de Granada, según la información que ha facilitado Instituto Geográfico Nacional, que incluye entre los municipios afectados Alhendín, Armilla y el Cerrillo de Maracena.
