Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Municipios afectados por el terremoto en el mar de Alborán. IGN

Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2

La zona más afectada fue la Costa, pero llegó a la Alpujarra e incluso al Área Metropolitana

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:36

Comenta

Aunque el epicentro estuvo en el mar, el susto fue compartido entre Almería y Granada. Un terremoto de magnitud 4,2 en la escala de ... Ritcher se dejó sentir la noche de este miércoles en ambas provincias. El epicentro del seísmo se situó en el Mar de Alborán, a 2 kilómetros de profundidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  5. 5 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  6. 6 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  7. 7 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  9. 9 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  10. 10 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el festivo del 1 de noviembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2

Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2