Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Simulacro en el río Genil por riesgo de inundaciones. Ramón L. Pérez

Los municipios de Granada trabajan en prevención contra los riesgos de inundaciones

Cuentan con un plan de emergencias y se hacen simulacros para estar preparados

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:37

Comenta

Todos los municipios de Granada cuentan con un plan de emergencias, dentro del que se incluyen las medidas que se tendrían que adoptar en el ... caso de que se produzca una inundación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  5. 5

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  6. 6 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  7. 7 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9

    En noviembre, de música hay hambre
  10. 10

    Granada 2031, la candidatura entra en la leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los municipios de Granada trabajan en prevención contra los riesgos de inundaciones

Los municipios de Granada trabajan en prevención contra los riesgos de inundaciones