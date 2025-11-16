Los municipios de Granada trabajan en prevención contra los riesgos de inundaciones

Todos los municipios de Granada cuentan con un plan de emergencias, dentro del que se incluyen las medidas que se tendrían que adoptar en el ... caso de que se produzca una inundación.

A los consistorios les preocupa la situación. Desde Albolote, apuntan que se han reforzado canalizaciones precisamente para mejorar la seguridad. Cuentan con un plan de emergencias y se hacen simulacros para estar preparados. Algo similar hacen en Huétor Tájar, donde desde el Ayuntamiento aclaran, no obstante, que los problemas de inundaciones que han tenido en uno de sus colegios no ha sido porque esté en territorio inundable.

En Maracena, el Ayuntamiento va a pasar por pleno su nuevo plan de Emergencias. Aseguran que se trata de una actualización y que el tema de las inundaciones les preocupa mucho. Este plan, de hecho, no incluye solo el conjunto del término municipal, sino que también tiene en cuenta las grandes infraestructuras, en las que se incluyen, entre otras instalaciones, los colegios y los centros de salud.

Cabe recordar que desde la Diputación indicaron a IDEAL a inicios de este otoño que quieren trabajar de la mano de los municipios para ayudarles a que todos tengan un plan de inundaciones. Es la Junta de Andalucía la que después registra estos documentos en los que se incluye tanto la cartografía de las zonas de riesgo como el plan de actuación a seguir y los efectivos que se tienen que movilizar en cada caso.