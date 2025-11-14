Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas

La lluvia y las tormentas llegan a Granada este viernes y tomarán el protagonismo durante todo el fin de semana. De hecho, la Agencia Estatal ... de Meteorología (Aemet) ya ha activado avisos de nivel amarillo en buena parte de la provincia granadina por las precipitaciones tanto para hoy como para la jornada de mañana.

En el caso de este viernes, será un día marcado por la lluvia con multitud de pueblos de Granada en alerta por chubascos tormentosos hasta las 00:00 horas. Tal y como aclara la Aemet, hay tres zonas en alerta por este motivo hoy: los municipios de la Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras y la costa granadina. Es decir, solo el norte de la provincia se libra de este aviso.

Las zonas que recibirán una mayor acumulación de lluvia serán Nevada y Alpujarras y la costa, donde los acumulados podrían llegar a los 60 mm. En el caso de la Cuenca del Genil, estos registros llegarían hasta los 40 mm. Y lo más probable es que las horas más intensas de lluvia y tormentas tengan lugar durante la segunda mitad del día, sobre todo a partir de las 17:00 horas.

El sábado volverá a ser un día lluvioso. De hecho, durante la madrugada se mantendrá activa la alerta amarilla por lluvias hasta las 08:00 horas, pero en esta ocasión en las zonas de la costa y Nevada y Alpujarras. Desde entonces y hasta las 18:00 horas se espera que la situación se tranquilice, aunque a partir de las 18:00 y hasta que acabe el día las alertas por lluvia volverían a reactivarse en estos lugares.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para la noche de este viernes.

Se espera que durante el sábado llueva también en Granada capital y el Área Metropolitana, aunque serán lluvias de menor intensidad que las de hoy. En lo relativo a las temperaturas, estos dos días contarán con máximas en torno a los 20 grados y mínimas que superarán ligeramente los 10 grados. Además, es probable que nieve en Sierra Nevada, con una cota de nieve que se situará en torno a los 2.700 metros.

¿Qué tiempo hará el domingo?

La situación de lluvia y tormentas permanecerá activa el domingo. De hecho, es bastante probable que la Aemet active nuevas alertas meteorológicas para dicha jornada. Lloverá durante prácticamente todo el día, sobre todo en las zonas de interior de la provincia. Las temperaturas bajarán, quedando las máximas en torno a los 17 grados y bajando las mínimas por debajo de los 10. Y también bajará la cota de nieve, que quedará por la tarde en torno a los 2.100 metros.