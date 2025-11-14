Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los pueblos de Granada en alerta por lluvias muy fuertes. Ideal

Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por precipitaciones en prácticamente toda la provincia granadina

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:46

Comenta

La lluvia y las tormentas llegan a Granada este viernes y tomarán el protagonismo durante todo el fin de semana. De hecho, la Agencia Estatal ... de Meteorología (Aemet) ya ha activado avisos de nivel amarillo en buena parte de la provincia granadina por las precipitaciones tanto para hoy como para la jornada de mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

