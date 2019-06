«Municipales de mierda, cuando nos soltéis vamos a matar a vuestros hijos» Condenados por atentado dos menores que agredieron e insultaron a agentes de la Policía Local que intervinieron en una pelea entre jóvenes CARLOS MORÁN Domingo, 2 junio 2019, 01:10

De repente, el recinto ferial se convirtió en un gran ring de boxeo. Varios jóvenes se enzarzaron en una pelea y la Policía Local del municipio en cuestión -ubicado en el área metropolitana de la ciudad de Granada- llegó para poner paz. El recibimiento no fue pacífico. Dos chavales se encararon con los agentes y la 'liaron parda'. El fin de fiesta fue amargo. Los policías pidieron a la pareja de adolescentes que insistían en desafiarlos que se identificasen, pero los chicos no obedecieron. Entonces, fueron trasladados a la comisaría en un coche patrulla. El corto viaje fue de locos. Uno de los menores propinó un cabezazo a un agente. El otro daba patadas a diestro y siniestro.

Los golpes no fueron serios. Seguramente, a los policías les dolieron más los improperios y amenazas que arrojaban los detenidos como si fueran piedras. «Municipales de mierda, cuando nos soltéis vamos a matar a vuestros hijos», decían, entre otras 'lindezas', los alborotadores a los uniformados. Instantes después, intentaron autolesionarse chocando sus cabezas contra la mampara de seguridad del vehículo policial.

Conducta pendenciera

La Fiscalía de Menores de Granada, que es la institución encargada de investigar los delitos que cometen los chicos de entre catorce y 17 años, catalogó esa conducta pendenciera como un atentado y tres delitos leves de lesiones.

Uno de los acusados estará encerrado un año y el otro, catorce meses en libertad vigilada

El juicio se ha celebrado ahora y los procesados han estado de acuerdo con el 'diagnóstico' del ministerio público, así que no fue necesario celebrar la vista oral. La sentencia se dictó con la conformidad de los acusados, por lo que adquirió firmeza definitiva desde el mismo momento en que se formalizó el 'pacto' entre las partes con el visto bueno del juez. Las penas: un año de internamiento en un correccional para uno de los adolescentes, «seguido de un segundo periodo de tres meses de libertad vigilada». El segundo encausado, aunque se libra del encierro, también estará durante catorce meses bajo el control de la justicia. Durante ese tiempo, los educadores dependientes del juzgado apoyarán a la familia para que imponga límites al niño y estarán constantemente encima de él para que estudie y no se junte con malas compañías. Además, deberá someterse a análisis para evitar que consuma drogas.

«No os tenemos miedo, pegadnos si sois tan valientes», espetaron a los agentes

Por último, ambos tendrán que indemnizar con 200 euros a uno de los agentes a los que golpearon.

La resolución judicial establece que, efectivamente, los menores cometieron un delito de atentado, ya que arremetieron contra agentes de la autoridad que estaban desempeñando sus funciones.

El suceso que ahora ha zanjado la justicia ocurrió en septiembre de 2018 en una localidad cercana a la capital granadina, «cuando la Policía Local se personó en el recinto ferial a causa de una pelea entre un grupo de jóvenes». Fue entonces cuando los menores que acabaron sentados en el banquillo de los acusados se enfrentaron a los agentes y «comenzaron insultarlos gravemente y a escupirles», por lo que los policías exigieron a los chavales que se identificasen. Pero no atendieron a los requerimientos de la fuerza pública. Al contrario, lo que desencadenó su detención y el traslado a la comisaría. Durante el trayecto, uno de los chicos le dio un cabezazo a uno de los uniformados y propinó varias patadas a otros dos, «diciéndoles 'municipales de mierda, me cago en vuestros muertos, vuestras madres son unas putas, no os tenemos miedo, pegadnos si sois tan valientes, os vamos a matar cuando nos soltéis, me voy a follar a vuestras mujeres y vamos a matar a vuestros hijos», recoge la sentencia las descalificaciones que los arrestados 'dedicaron' a los guardias locales que los conducían a las dependencias policiales.

Ahora deberán pagar por aquel violento 'desahogo'.