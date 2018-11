«Las mujeres no necesitamos que nos empujen, basta con que no nos frenen»

Susana Voces tenía claro cuando tenía doce años que quería ser pionera. «Como Marie Curie», desveló ayer la directora general de eBay para España e Italia en el desayuno informativo de IDEAL Women in Tech. Voces reivindicó con un sincero discurso feminista la empleabilidad de la mujeres en puestos técnicos del mercado laboral y reclamó que tanto las grandes sociedades como las pymes apuesten por incluirlas dentro de «áreas desarrolladas con la tecnología». En su intervención aseguró que las mujeres no necesitan «que nos empujen» y solicitó «que no nos frenen» para desarrollarse como personas y trabajadoras.

«Cuando estaba estudiando Ingeniería Técnica Industrial un profesor me dijo que no me veía haciendo una carrera como esa... por ser mujer. Por eso os invito a que no dejéis que os pongan etiquetas, que os las quitéis de enmedio cuando podáis», expresó Susana Voces, que insistió en que es necesaria «educación, educación y educación» en igualdad para que los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades. La directiva de eBay aseguró en su análisis del sector de las compras a través de internet que el techo de cristal existe. «Es complicado estar ahí cuando las empresas están lideradas por hombres, pero a mí me ha servido para intentar hacer mejor mi trabajo, darme a conocer y demostrar con resultados que se pueden dar saltos internos» dentro de las sociedades, analizó Voces.

En su diagnóstico de la brecha laboral entre hombres y mujeres Susana Voces expuso que la mujer es «aliada del sector tecnológico, pero hay cifras que transformar». Por ejemplo, sólo el 3% de los premios Nobel son mujeres y sólo el 21% de los catedráticos universitarios pertenecen al género femenino, así como el 23,7% de los consejeros del Ibex 35. «En las universidades públicas, por ejemplo, cae la presencia de mujeres conforme se avanza en el prestigio del puesto», explicó Voces que puso en valor el papel de la educación para no etiquetar a los niños y dejarles que se formen «sin restricciones» para que las mujeres puedan acceder, cada vez más, a sectores como el tecnológico, en el que la presencia de hombres es mayor en la actualidad. «Hay que educar en la igualdad desde muy pequeños, en casa y en los colegios, para así derribar estereotipos y crear referentes femeninos, que deben llegar acompañados de reformas legislativas», expresó.

En un estudio vimos que a los cinco años «el interés de los niños y las niñas por las carreras técnicas es el mismo, pero a partir de cierta edad ese interés disminuye en las niñas», alertó Voces, que recordó que faltan «referentes» femeninos en los medios de comunicación, en las series y en el entorno social para que las pequeñas se puedan sentir identificadas. «Nos sigue quedando mucho por trabajar, así que sed perseverantes con las pasiones y perseguid los sueños. Mis padres no habían salido fuera, yo quería ir al extranjero y lo logré. Luego hay que dar saltos profesionales, buscar aliados y crear una red de confianza sobre la que saltar sin miedo. Hay que celebrar el avance con otras mujeres viendo que estamos en tal minoría y no obsesionarse con la conciliación del tiempo sino buscar la armonía», analizó la responsable nacional de eBay.

En un acto patrocinado por FinancialForce y Bankia, celebrado en El Cubo de la entidad bancaria, Susana Voces expresó en un contexto más empresarial que el sector digital como herramienta para la compra de productos se ha transformado en la última década y está muy influenciado por las nuevas generaciones, sobre las que explicó que ya no están preocupadas «en escribir» para adquirir un producto o generar una experiencia digital sino que aprovechan «la inteligencia artificial».

Voces narró que, a pesar de que las compras a través de plataformas digitales están aumentando, todavía sólo el 5% de las transacciones se producen a través de internet. Esta tendencia, sin embargo, se invierte durante una semana como la actual, en la que debido al Black Friday -mañana- y el Ciber Monday -el próximo lunes- se produce un incremento de los niveles de venta que alcanzan al 30%. En su exposición se refirió al «internet de las cosas» como uno de los elementos que va a transformar la experiencia digital de los usuarios online. «La conexión entre las personas y las máquinas está llegando y cada vez las respuestas a nuestras cuestiones son más inmediatas», comentó la responsable de eBay. Tal es la evolución del consumo digital que Voces aseguró que la mitad de las compras que se concretan en su compañía se producen ya a través del móvil, una tendencia que entiende que irá a más en los próximos años.

Susana Voces señaló otros elementos que marcarán el comportamiento del consumidor en los próximos años. En su opinión, la realidad aumentada -que se ha visto potenciada por fenómenos como Pokemon Go- se traslada también «a las experiencias de producto». «Se está persiguiendo que la compra online sea cada vez más real para que el usuario sepa realmente qué está comprando por internet», aseguró Voces. Junto a la realidad virtual también está «revolucionado la experiencia digital» el 'blockchain', un proceso digital con el que se eliminan intermediarios del movimiento de dinero en las compras digitales para que se haga de una forma más segura. En paralelo, existe también una personalización de los mensajes con los que se demuestra que se conoce «al comprador y le damos lo que desea comprar». No obstante, matizó que los datos exigen una gestión «ética». «Hay un riesgo importante con las compras intensivas, pero el verdadero análisis del futuro está en la gestión de los datos», añadió.

La directora general de eBay en España explicó además que el gran reto que tiene por delante el comercio digital es «la cuestión logística». A su juicio, no se producen unos niveles de venta mayores en sectores, por ejemplo, como el de la alimentación porque a nivel logístico todavía no es rentable. «Se está invirtiendo en ello para que sea rentable», pero aún queda camino por recorrer. Un largo camino en el que debe mejorar el sector digital, para lograr ajustar una nueva fórmula de negocio hacia la que se viaja sin retorno.