Cuando las mujeres cobran menos por su trabajo

El informe de la Unión General de Trabajadores de Andalucía presenta las causas de la brecha salarial, una serie de casos explícitos de mujeres afectadas y sus soluciones para lograr el cambio IDEAL Publirreportaje Miércoles, 21 noviembre 2018, 12:30

El informe de 2018 presentado por UGT de Andalucía sobre la brecha salarial presenta la infravaloración o valoración discriminatoria de las mujeres con respecto a los hombres. En este documento, presentado anualmente por la filial andaluza del sindicato, se marcan ocho datos relevantes para entender la brecha salarial, siendo estos la inactividad, los datos de ocupación y paro; los contratos a tiempo parcial, la segregación, el techo de cristal, la conciliación laboral y familiar; los salarios y la retribución de las pensiones.

A la hora de entender correctamente esta brecha salarial, se presentan varias conclusiones que aporta el informe del sindicato. El primero, es la valoración de los puestos de trabajo, condicionada por el papel social e histórico de las mujeres; donde ellas no suelen ser protagonistas en las negociaciones de los salarios. Según el informe, «la valoración económica del trabajo y del empleo de las mujeres es económicamente muy inferior a su valor social». Los sectores feminizados son, igualmente, los peor valorados, recibiendo una inferior remuneración.

A la hora de afrontar el techo de cristal, no se aprovecha el talento de las mujeres. La Ley Orgánica de Igualdad estableció unas cuotas de presencia equilibrada que no se está cumpliendo con suficiencia. Las mujeres deben estar en puestos de toma de decisiones para que el mercado se adapte a ellas. En las categorías laborales, existen trabajos de igual valor que, sin embargo, según el convenio colectivo, marcan una discriminación salarial en trabajos que mayoritariamente realizan mujeres.

Las reducciones de jornada, especialmente por motivos de conciliación, suponen una pérdida salarial de las mujeres por guarda legal y una mayor dificultad para desarrollar su carrera profesional. Esta conciliación, por lo general no compartida, «es un estigma para que las mujeres desarrollen sus carreras en el mercado de trabajo actual», según indica la UGT. La mayor contratación a tiempo parcial para las mujeres supone una dependencia económica de las mujeres y, tras su jubilación, un menor acceso a una pensión digna.

Casos de mujeres afectadas

La Secretaría de Igualdad y Juventud ha recopilado casos de mujeres que valen más de lo que ganan, con ejemplos reales.

El sindicato ha podido hablar con Lola, licenciada en derecho cuyo contrato en un despacho privado no fue renovado tras comunicar su embarazo. Tras lograr una plaza pública como auxiliar administrativo tras opositar, pide la reducción de jornada y salarial del 25% cuando nace su segundo hijo, hasta que este cumple los doce años. Durante todo este tiempo, su pareja, también licenciado en derecho, pudo lograr un empleo público en la administración y promocionar en su empleo.

Una vez incorporada Lola a la jornada completa, 5 años después solicita una reducción de jornada para cuidar a su madre durante 2 años. Según el informe, «si Lola hubiese desarrollado la misma carrera profesional que su marido, hubiese ganado casi 67.000 euros más en su vida laboral», la brecha se mantendría entre el 11 y el 29%. Lola ganará una pensión de 1.200 euros, mientras que José se jubilaría con más de 2.500 euros anuales.

El caso de Susana y Alfonso sigue un mismo camino al entrar a trabajar en la misma empresa. Ella es limpiadora, él, cristalero. Su contrato a tiempo completo es de 40 horas semanales. Ella limpia el edificio y él las ventanas y escaparates. Alfonso ganará 100 euros más al mes que Susana por las categorías profesionales y los convenios del sector. Además, la hora extra dará al hombre 5€ más y recibirá un plus de peligrosidad.

Tras nacer su primer hijo y pedir Susana una reducción de jornada y una reestructuración de la empresa que cambió los contratos de las limpiadoras, Susana tendría que ir a 3 oficinas diferentes para lograr un sueldo completo, sin cotizar los desplazamientos. Alfonso no solo no se ha visto afectado, sino que dispone de coche de empresa. Han tenido tres hijos pero Alfonso no ha visto en esto condicionantes en su empleo.

Son muchos mas casos. Pepa tuvo que pedir una adaptación horaria para cuidar de su hija de 4 años, Antonia, arquitecta, no tuvo hijos para desarrollar su carrera profesional, pero descubrió en la negociación del Plan de Igualdad que cobraba una media salarial de 600 euros menos que sus compañeros hombres de misma categoría y cargo. Matilde fue despedida con 57 años y sus excedencias para atender enfermedades graves de sus padres no le permiten jubilarse con una prestación adecuada comparada con la de sus compañeros.

Las soluciones del sindicato

UGT Andalucía se propone el reto de eliminar la brecha salarial, reivindicando planes en el ámbito laboral, la negociación colectiva, los planes de igualdad y las organizaciones sindicales.

Con respecto al ámbito laboral, el sindicato considera promover una Ley de Igualdad Salarial, sancionar a las empresas que discriminen por razón de sexo, restringir las contrataciones a tiempo parcial y fomentar medidas de acción positiva para que las mujeres puedan trabajar donde quieran y promocionar en igualdad, entre otras medidas de conciliación, corresponsabilidad e inversión de dinero público.

La negociación colectiva necesita introducir el concepto de «igual retribución por trabajos de igual valor», conocer qué es lo que ganan mujeres y hombres, equiparar las categorías profesionales por un género neutro, supervisar la aplicación de los complementos salariales y cambiar las políticas de recursos humanos e incentivar la formación en igualdad.

Los planes de igualdad son muy importantes ya que ayudan a tener en cuenta la realidad entre hombres y mujeres en una empresa. Estos planes deben obligar a las empresas a aportar diagnósticos, analizar los complementos profesionales, establecer objetivos, consolidar las medidas negociadas, equiparar, aumentar las medidas de conciliación y valorar el talento de las mujeres en las empresas.

Finalmente, como deberes de los sindicatos, marcan la necesidad de fomentar la afiliación, sensibilizar a los cuadros sindicales, formar a los delegados en la brecha salarial, fomentar el papel de la mujer en la negociación de convenios colectivos, garantizar la participación de la mujer en los órganos de decisión, ofrecer asesoramiento e instaurar políticas sindicales que contemplen la perspectiva de género.