La mujer del juez acusado de malos tratos en Granada no ha presentado ninguna denuncia Juzgados de Santa Fe, donde se instruye el supuesto caso de malos tratos. / A. Aguilar El TSJA ha elevado la situación del investigado al promotor de la comisión de acción disciplinaria del Consejo General delPoder Judicial JOSÉ RAMÓN VILLALBA Miércoles, 24 julio 2019, 00:54

La mujer del juez acusado por violencia de género y atentado contra la autoridad no ha presentado denuncia contra su marido por maltrato, lo cual no frena las diligencias previas abiertas para investigar lo ocurrido. La GuardiaCivil actuó de oficio el pasado sábado después de acumular claros indicios de que esta mujer, presuntamente, estaba padeciendo un episodio de violencia machista por parte del juez detenido por los agentes y puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Fe, que estaba de guardia el pasado sábado –cuando se registró este suceso–. Hay una orden de alejamiento respecto a su esposa de cien metros como medida cautelar mientras se resuelve esta investigación.

IDEAL consultó ayer a un jurista sobre los pasos que se seguirán si no existe denuncia de la víctima. «Puede pasar cualquier cosa. Desde el archivo de la causa a la condena del acusado, todo depende de las evidencias que haya de lo ocurrido. El mero hecho de que la víctima no quiera denunciar o que decida retirar la denuncia contra su agresor no es garantía de archivo de la causa, no resulta muy difícil ver sentencias condenatorias pese a que la víctima no haya presentado denuncia», apunta esta letrada que prefiere obviar su nombre. La causa contra este juez por violencia de género la instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de SantaFe, especializado en esta materia. En esta causa, el acusado no se encuentra aforado al no haber cometido, siempre bajo el prisma del principio de inocencia, el delito en el ejercicio de su profesión, sino de forma ajena a la misma como es el caso. Por ello, la instrucción de este asunto no será competencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) –como sí hubiera ocurrido en el caso de tener en cuenta su aforamiento– y sí del juzgado de Violencia de Género sobre la Mujer de Santa Fe. Sin olvidar la existencia de otra pieza separada por atentado contra la autoridad, debido a la resistencia que ofreció durante su detención con los agentes de la GuardiaCivil.

De momento, el TSJA ha trasladado al promotor de la acción disciplinaria del ConsejoGeneral delPoderJudicial (CGPJ) las actuaciones judiciales en relación al juez de Granada acusado de violencia de género y atentado contra la autoridad. Aunque mientras haya una vía penal abierta, según fuentes próximas al ámbito jurídico consultadas por este periódico, el Consejo General del Poder Judicial no adoptará ninguna medida cautelar. Habitualmente, el procedimiento disciplinario no se adopta hasta que se decide procesar al acusado a través de la apertura de juicio oral.

La subdelegada delGobierno, Inmaculada López Calahorro, se refirió ayer a este episodio de presuntos malos tratos y confirmó que el juez acusado quedó en libertad con cargos a las cuatro de la madrugada del domingo después de ser detenido en torno a las 19 horas por la Guardia Civil cuando recibió la llamada de un familiar de la víctima avisando de una presunta agresión. La subdelegada también señaló que durante la detención del acusado se registró otro presunto delito de atentado contra la autoridad después del forcejeo mantenido con los agentes que acudieron a detenerlo a un municipio de la zona sur del Cinturón Metropolitano.

Este juez se encuentra de baja laboral desde hace casi un año, según ha podido saber este periódico. Su plaza actualmente está ocupada por otro magistrado.