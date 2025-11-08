Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El edificio de la Real Cancillería, sede de las salas de lo Penal de la Audiencia de Granada. Ideal

Una mujer defiende a su novio ante el juez pese a que lanzó una estufa a su hija

La Audiencia de Granada confirma una condena de tres meses de prisión para el acusado y le ordena mantenerse alejado de la menor

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

El hombre lanzó a la cara de la niña una estufa, varios vasos y una bandeja, pero la madre de la menor, y pareja del ... acusado, se puso de parte de su novio y en contra de su propia hija, que, cuando ocurrió el incidente, en febrero de 2023, tenía trece años. La víctima sufrió lesiones «superficiales» en la nariz y el labio, según el parte facultativo de los sanitarios que la atendieron tras el ataque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  3. 3 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  4. 4 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más
  7. 7

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías
  8. 8 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  9. 9 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  10. 10 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una mujer defiende a su novio ante el juez pese a que lanzó una estufa a su hija

Una mujer defiende a su novio ante el juez pese a que lanzó una estufa a su hija