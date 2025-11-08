Una mujer defiende a su novio ante el juez pese a que lanzó una estufa a su hija

El hombre lanzó a la cara de la niña una estufa, varios vasos y una bandeja, pero la madre de la menor, y pareja del ... acusado, se puso de parte de su novio y en contra de su propia hija, que, cuando ocurrió el incidente, en febrero de 2023, tenía trece años. La víctima sufrió lesiones «superficiales» en la nariz y el labio, según el parte facultativo de los sanitarios que la atendieron tras el ataque.

Sucedió en una localidad del norte de la provincia de Granada y la Audiencia ha confirmado ahora la pena de tres meses de prisión que le impuso el juzgado de lo Penal de la capital que vio el caso el pasado mes de marzo. El fallo del tribunal, que considera al inculpado responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, también prohíbe al acusado acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante un año.

El testimonio exculpatorio de su compañera sentimental, y madre de la adolescente, no ha servido de nada al procesado.

Prueba de cargo

Ante el juez, la progenitora de la afectada desmintió la versión de su hija y aseguró que otros parientes la habían malmetido para que tuviera animadversión al encausado. «(...) La declaración testifical de la madre de la menor, que presenció los hechos, contradice frontalmente a la declaración de la menor. E igualmente (...) manifiesta que entre la abuela y el tío manipulan a la menor en contra de su pareja. (...) Aun cuando exista un parte de lesiones, la testigo madre de la menor negó rotundamente que su hija presentara ninguna lesión y, lo más importante, declaró que el acusado en ningún momento lanzó ningún objeto a la menor ni le causó lesión ninguna», recuerda la resolución las declaraciones de la mujer.

Precisamente, el encartado cimentó su recurso ante la Audiencia en las afirmaciones de su novia, pero sus alegaciones no han prosperado. En este sentido, los magistrados recalcan la relevancia, como prueba de cargo, del parte médico de la niña y ponen en duda la veracidad del testimonio de la madre. «La sala tiene la sólida convicción de que responde a intereses distintos de los esperados en relación con la vida de la menor y su adecuada protección», concluye la sentencia